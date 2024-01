Adnan si allontanerà dalla villa attratto da alcuni venditori ambulanti nella quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni annunciano che quando Zuleyha si accorgerà della sparizione di suo figlio sarà distrutta, ma Mehmet riuscirà a riportarlo a casa. A villa Yaman ci sarà grande gioia per il ritrovamento del bambino e tutti saranno grati a Mehmet per averlo ritrovato. Fikret, però, dubiterà della buona fede dell'uomo.

Adnan sarà attratto da un bambino sulla carrozza

A villa Yaman arriveranno alcuni venditori ambulanti e Sermin guarderà le stoffe e le tovaglie che le verranno proposte.

Per fare entrare il gruppi di venditori, le porte del cancello si apriranno e Adnan uscirà senza che nessuno della sua famiglia se ne accorga. Il bambino sarà attratto dai colori e da un suo coetaneo con un tamburo che lo aiuterà a salire sul carro. Il gruppo si allontanerà con il piccolo Adnan e si accorgerà della sua presenza soltanto una volta arrivato al villaggio. Nel frattempo Zuleyha non riuscirà a trovare suo figlio e sarà disperata. Mehmet le starà vicino e si darà subito da fare per far tornare il sorriso nella donna che ama. L'uomo si metterà a cercare Adnan e dopo alcune ore riuscirà a trovarlo in perfette condizioni.

La disperazione di Zuleyha e la paura di perdere Adnan

Adnan si troverà insieme al suo nuovo amico al villaggio e quando arriverà Mehmet lo riconoscerà subito e gli andrà incontro.

Il capo della tribù saluterà Mehmet e gli spiegherà di essersi accorto di Adnan solo una volta scesi dalla carrozza. Il bambino faticherà un po' a lasciare i suoi nuovi amici, ma accetterà di seguire Mehmet che lo porterà subito a villa Yaman. La gentilezza del nuovo socio di Zuleyha non passerà inosservata ad una delle donne del villaggio che lo saluterà con un buon augurio.

La donna dirà a Mehmet che prevede una storia d'amore molto coinvolgente per lui in futuro. Adnan saluterà il suo amico che gli regalerà un tamburo e tornerà dalla sua mamma. Zuleyha e gli altri saranno pronti ad abbracciare il bambino e saranno molto grati a Mehmet per averlo riportato sano e salvo a casa. L'unico a storcere il naso sarà Fikret, convinto che la sparizione di Adnan sia opera di Mehmet per fare colpo su Zuleyha.

Le volte in cui Adnan e Leyla hanno rischiato

Nel corso delle stagioni di Terra amara, Zuleyha ha più volte rischiato di perdere i suoi figli. Adnan ha rischiato di morire giocando con la pistola di Demir ed è anche stato rapito da Cumali per conto di Umit. Leyla, invece, è stata rapita dagli uomini di Abdulkadir per spaventare la famiglia Yaman e in un'altra occasione è caduta dal terrazzo rischiando la vita. Fortunatamente, ognuno di questi episodi si è concluso solo con un grosso spavento.