A partire dall'8 gennaio 2024 torna in onda su Canale 5 Uomini e donne e nella settimana fino a venerdì 12 gennaio Ida Platano si troverà a rincorrere il corteggiatore Mario sin nei camerini per convincerlo a restare in trasmissione dopo una segnalazione che riguarderà proprio il corteggiatore. Ida dovrà affrontare anche l'ira di Ernesto, che non vedrà di buon occhio il fatto che lei abbia rincorso il rivale.

Segnalazione su Mario: lui vuole lasciare Uomini e donne

Dopo le festività, Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio 2024.

Alla ripresa della programmazione il pubblico assisterà all'abbandono di Roberta Di Padua. Oltre a questo ci saranno delle novità riguardanti il percorso di Ida Platano. Il suo corteggiatore Mario Cusitore sarà oggetto di una segnalazione: pare che si sia sentito con una ragazza nei giorni precedenti la sua partecipazione a Uomini e donne.

Secondo le anticipazioni su ciò che è già stato registrato il 20 e 21 dicembre scorso, Ida alla fine perdonerà Mario. Nonostante i due si saranno chiariti, subito dopo la fine della puntata, Mario manifesterà la volontà di lasciare il programma [VIDEO].

Ida rincorre Mario in camerino, Ernesto furioso con la tronista

Ida verrà messa a conoscenza della volontà del suo corteggiatore di abbandonare il dating.

A questo punto, la tronista lo raggiungerà in camerino convincendolo a tornare sui suoi passi. Non è un mistero il fatto che Ida sia molto presa da Mario e quello che accadrà nelle puntate in onda sino al 12 gennaio ne sarà la riprova: Mario dunque tornerà in studio per la gioia di Ida.

Peccato che l'altro corteggiatore Ernesto la accuserà poi di essere una 'donna zerbino'.

Insomma, il percorso dell'ex dama si farà sempre più tortuoso.

Ci saranno novità anche in merito ad Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. I due hanno avviato una frequentazione e tra loro ci saranno dei baci a stampo. Cristina inoltre farà sapere di essere interessata anche a Mario, il corteggiatore di Ida. Chiederà che lui possa rimanere qualora non dovesse più corteggiare la tronista.

Una ricostruzione sugli amori di Ida Platano nati a Uomini e donne

Ida Platano è uno dei volti più noti di Uomini e donne, insieme alla veterana Gemma Galgani. Entrata nel programma per la prima volta nel 2017, Ida ha avuto una lunga e tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio all'interno dello show di Maria De Filippi. I due uscirono insieme dal programma, partecipando come coppia anche a Temptation Island nel 2018. I due si dissero poi addio sempre in quell'anno.

Nel 2022 Ida era tornata nel parterre del Trono Over e durante tale seconda esperienza ha conosciuto Alessandro Vicinanza, con il quale ha avuto una storia durata 11 mesi e terminata a ottobre 2023. Entrambi si sono subito rimessi in gioco, tornando a Uomini e donne: lei come tronista e lui ancora come cavaliere del Trono Over.