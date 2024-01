Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole e nel corso della settimana che va dal 5 al 9 febbraio Rossella, dopo la dichiarazione d'amore che le farà Nunzio, dovrà fare i conti anche con la rivelazione di Riccardo: vorrebbe trasferirsi in Germania. Intanto a Milano si farà tentare dalla sua ex Virginia. Dietro gli affari di Flavio Bianchi, invece, si nasconderanno interessi di losca natura. Tra Rosa e Clara aumenterà la tensione a causa della presenza sempre più ingombrante di Alberto.

Rossella divisa tra Nunzio e Riccardo

Dopo l'accorata confessione di Nunzio circa i sentimenti che prova per lei, Rossella sarà costretta a fare i conti con ciò che prova realmente. Come se non bastasse dovrà sopportare anche l'inspiegabile e improvviso comportamento ostile di Ada nei suoi confronti.

Anche per Riccardo a Milano le cose non andranno meglio. Dopo l'incontro con la sua ex Virginia sarà tentato nel ricadere nella trappola della nostalgia. Tornato da Milano dovrà confessare alla futura moglie qualcosa di davvero importante. Per Rossella non sarà affatto semplice gestire la confessione e la sua volontà di volersi trasferire in Germania.

Ipotesi sul rapporto Rossella e Riccardo

Non è ancora chiaro come evolverà il rapporto tra Rossella e Riccardo Crovi.

Quel che è certo è che i due vivranno dei momenti di smarrimento. Da un lato ci sarà Rossella confusa dopo aver ricevuto la dichiarazione d'amore da parte di Nunzio e dopo aver scoperto il desiderio di Riccardo di voler andare a vivere in Germania.

Dall'altro ci sarà Riccardo che, vittima di un momento di nostalgia legato all'incontro con la sua ex moglie Virginia a Milano e alla sua gelosia nei confronti di Nunzio, non sarà più deciso sui suoi sentimenti per Rossella.

Resta il dubbio quindi sulla celebrazione del loro matrimonio previsto per il prossimo marzo.

Flavio Bianchi e la camorra

Marina e Roberto continueranno a manipolare Ida affinché si allontani dal piccolo Tommaso. I due però vengono tenuti d'occhio da Diego e Raffaele, che cercheranno di proteggere la giovane donna dalla loro perfidia.

Tra Rosa e Clara continueranno ad aumentare le tensioni a causa della presenza sempre più ingombrante di Alberto. Rosa esorterà l'amica a non credere alla buonafede del suo ex compagno, ma Clara si lascerà convincere e andrà a vedere con lui la nuova casa per lei e Federico. Clara cercherà di convincere la sua amica a trasferirsi altrove, ma ogni tentativo risulterà vano.

Intanto Flavio Bianchi cercherà in ogni modo di portare Giulia dalla sua parte, convincendola che la sua iniziativa sia un passo in avanti per il difficile quartiere. Sarà Michele poi ad approfondire la questione e scoprirà, dopo un incontro con l'imprenditore, che la sua lodevole iniziativa nasconde un lato oscuro, che finirà per penalizzare ancora di più le fasce deboli della popolazione.

Inoltre si scoprirà anche che i suoi investimenti immobiliari sono in realtà finanziati dalla camorra e che quindi è tutt'altro che una persona per bene come vuole fare credere.

Filippo gli proporrà un intervista radiofonica condotta da Michele per parlare dei suoi progetti edilizi nel centro storico di Napoli e sarà proprio nel corso di questo scambio di battute con Saviani che si scoprirà che Bianchi in realtà non è chi vuol fare credere: dietro la sua gentilezza e i suoi modi affabili si cela un lato oscuro e inquietante. Per Luca arriverà un nuovo e difficile momento da superare: un importante controllo medico per valutare il decorso della sua malattia. Accanto a lui ci sarà Giulia, ma la sua vicinanza potrebbe non bastare. Silvia e Mariella troveranno un modo per aiutare Alfredo mettendo fuori gioco Cotugno. Per Antonio e Viola invece sembrerà tornare il sereno.