Clara e Rosa rischieranno di perdere la casa nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 gennaio. Giulia sarà molto preoccupata per la situazione e si darà da fare per aiutare le due donne, anche perché tra loro scoppierà un forte litigio. Nel frattempo Nunzio e Rossella saranno molto vicini, mentre Diego continuerà a covare odio contro Marina e Roberto.

Problemi all'orizzonte per Rosa e Clara

Sarà una settimana molto importante per Clara e Rosa, che si troveranno ad affrontare un problema inaspettato. Per Clara arriverà l'importante proposta di lavoro da parte di Giulia, che sembrerà risolvere la sua situazione economica e ridarle la speranza di combattere ad armi pari contro Alberto.

Un nuovo ostacolo, tuttavia, sorgerà nella vita di Rosa, già provata dalla delusione nei confronti di Giulia, che ha preferito dare una possibilità alla sua amica e non a lei. La madre di Manuel riceverà una notizia molto spiacevole che rischierà di metterla in grave difficoltà economica, visto che potrebbe perdere la casa. Clara e Rosa dovranno trovare subito una soluzione per non perdere il tetto sotto cui abitano con i loro figli e questo creerà non poche tensioni. Tra le due donne scoppierà un forte litigio e per Rosa sarà molto difficile ritrovare il sorriso. Nonostante il chiarimento con Clara, l'umore della madre di Manuel continuerà a peggiorare e Giulia sarà molto preoccupata per la situazione.

La signora Poggi si darà da fare per dare una mano a Rosa e Clara.

Nunzio e Rossella ancora vicini

Il destino giocherà un brutto scherzo a Nunzio, ma sembrerà voler riunire a tutti i costi lui e Rossella. Tutto inizierà con una serata speciale al Vulcano, in cui lo chef avrà modo di tastare con mano la sua proposta per inserire la pizza nel menu del locale.

Tutto procederà a gonfie vele, ma il giorno dopo Nunzio si troverà ad avere anche fare con dei clienti molesti e li caccerà via. Cammarota verrà picchiato per vendetta e finirà in ospedale ferito. Ad accoglierlo troverà Rossella, che in preda all'ansia e alla preoccupazione si prenderà cura di lui. Le attenzioni di Rossella e soprattutto la sua forte apprensione faranno capire a Riccardo che la sua fidanzata non prova solo amicizia per Nunzio.

La scenata sarà inevitabile, ma Rossella tenterà di arginare la situazione promettendo di stare lontana da Cammarota.

La storica amicizia che lega Clara e Rosa

Tra Rosa e Clara c'è un'amicizia storica. Le due protagoniste si conoscono sin da quando erano delle ragazzine e le loro strade si sono divise per un periodo di tempo a causa delle scolte di vita. Clara ha conosciuto Alberto ed è andata a vivere con lui a Posillipo, mentre Rosa è rimasta al quartiere. Per Clara con la fine della storia con Palladini è iniziato un periodo molto buio: la ragazza non sapeva dove andare e cosa sarebbe stato della sua vita. Rosa non ha esitato a tendere la sua mano all'amica, invitandola a vivere con lei e suo figlio. Nonostante le ridotte dimensioni della casa, Rosa e Clara hanno trovato un ottimo equilibrio e hanno ricominciato una nuova pagina della loro vita.