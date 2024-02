Tra Hope e Thomas scoppierà la passione e nelle puntate di Beautiful in onda in America ci sarà anche una proposta di matrimonio. Hope avrà un'attrazione incontrollabile per Thomas, tanto da dirgli di non aver mai provato prima un sentimento così forte. Quando il figlio di Ridge le chiederà di sposarlo, però, la donna chiederà ancora del tempo per riflettere.

Passione incontrollabile per Hope e Thomas

A Beautiful le sorprese non finiscono mai e presto tra Hope e Thomas scoppierà di nuovo la passione. Questa volta entrambi saranno d'accordo sul non impegnarsi seriamente ma vivere la loro attrazione senza particolari aspettative.

Le puntate andate in onda in America, però, anticipazioni che la storia d'amore tra Thomas e Hope diventerà ogni giorno più importante e la figlia di Brooke si sbilancerà con parole molto importanti. Hope dirà al suo nuovo fidanzato di non aver mai provato quello che sente per lui e l'attrazione tra i due sarà alle stelle. Thomas realizzerà il suo desiderio, perché la donna che ha sempre amato gli dirà di non riuscire a staccarsi da lui. "Non mi basti mai" dirà Hope al ragazzo he non si lascerà sfuggire l'occasione per chiederle la mano. "Dimmi che mi sposerai Hope, dimmi che diventerai mia moglie" chiederà Thomas.

I dubbi di Brooke sulla relazione tra sua figlia e Thomas

Hope sarà in difficoltà davanti alla richiesta di Thomas e gli dirà che ha ancora bisogno di tempo per pensarci.

Il figlio di Ridge non farà pressioni e si dirà certo che prima o poi il loro momento arriverà e passeranno il resto della loro vita insieme. Thomas chiederà a Hope di accompagnarlo a trovare Eric che è ancora in convalescenza ei lo seguirà volentieri. La figlia di Brooke sarà felice di portare l'anello di Thomas alla collana, tenendolo vicino al cuore, ma non si sentirà ancora pronta a sposarlo.

Anche se la fiducia di Hope nei confronti di Thomas non sarà messa in dubbio, Brooke continueranno a temere per il loro rapporto. Ridge, invece, avrà un pensiero positivo e sarà convinto che la forza dell'amore sia in grado di cambiare tutto.

La confessione di Thomas e la comprensione di Hope

Nelle scorse puntate Thomas ha rivelato a Hope la verità sulla morte di Emma Barber. L'uomo ha confessato di essere stato lui a portarla fuori strada ed è stato completamente sincero con lei.

Hope ha ascoltato lo sfogo del figlio di Ridge ed è stata molto comprensiva con lui. Thomas ha ringraziato Hope e le ha detto che aspetterà tutto il tempo necessario per guadagnarsi la sua fiducia. Subito dopo Hope ha incontrato Brooke, che si è accorta che tra lei e Thomas c'è stato un discorso importante. Vedendo sua figlia perplessa, la donna le ha consigliato di chiudere subito la relazione che la porterebbe a soffrire ancora. Hope, però, ha ribadito di essere convinta del cambiamento di Thomas.