Sheila cadrà dal balcone durante un aspro litigio con Bill nelle prossime puntate di Beautiful. Spencer penserà che la donna sia morta, ma appena girerà lo sguardo lei salirà in macchina e si darà alla fuga a tutta velocità. Ridge e Bill saranno furiosi per aver perso ancora una volta contro Sheila, mentre lei correrà da Deacon per supplicarlo di scappare con lei. Il padre di Hope proverà a far costituire la donna e sarà in contatto con Ridge per incastrarla una volta per tutte.

La trappola di Bill e la delusione di Sheila

Presto Finn scoprirà che Sheila è ancora viva, ma non sarà affatto facile catturare la donna.

Dopo l'ennesima fuga di Sheila, Ridge escogiterà un piano segreto con Bill e l'FBI che sembrerà funzionare. Spencer fingerà di innamorarsi perdutamente di Sheila e tutti saranno ingannati da questa novità, compresa l'astuta signora Carter. La donna andrà a vivere con Bill e con lui progetterà di sposarsi presto. In realtà tutto questo sarà solo un modo per far confessare a Sheila il suo primo omicidio e mandarla in galera per il resto dei suoi giorni. Nella casa di Bill, piena di telecamere, la donna confesserà il suo delitto nei confronti di Lance Day. Spencer incastrerà la donna e Sheila sarà sconvolta, perché era convinta che Bill la amasse davvero. Tra i due scoppierà un violento litigio durante il quale la donna cadrà dal balcone.

Spencer si spaventerà molto, e quando la vedrà stesa al suolo penserà che Sheila sia morta. Ridge sarà collegato dallo studio della polizia e capirà subito che è successo qualcosa di grave.

La fuga disperata di Sheila verso Deacon

Bill avrà appena il tempo di girare lo sguardo e quando tornerà ad affacciarsi dal balcone noterà che Sheila è sparita.

La donna sarà già in macchina e diretta verso Deacon, la sua unica speranza. La signora Carter ripenserà a tutto quello che è successo con Bill, giurando a se stessa che non finirà in prigione. Quando arriverà da Deacon, Sheila gli ribadirà i suoi sentimenti per lui, sminuendo la sua storia con Bill. La donna spiegherà di aver ceduto con Spencer solo perché per lei rappresentava la libertà, ma in realtà ha sempre amato Deacon.

Quest'ultimo sarà dispiaciuto ma dirà a Sheila che non può lasciare Los Angeles, soprattutto ora che ha comprato Il Giardino, ma lei non vorrà sentire ragioni. Deacon proporrà più volte e inutilmente a Sheila di costituirsi, perché in questo modo potrebbero stare insieme senza doversi nascondere. Nel frattempo, all'insaputa della donna, Deacon sarà in contatto con Ridge per mettere una volta per tutte fuorigioco la pericolosa killer.

Ridge era l'unico a conoscere la verità su Bill e Sheila

Nelle puntate precedenti, Sheila è scappata dal suo rifugio a casa di Deacon e ha incontrato Bill Spencer. Quest'ultimo si è aperto con lei e tra i due è scattata una passione irrefrenabile. Sheila e Bill sembravano molto felici insieme e Spencer ha difeso la donna dalla polizia arrivando a ricattare Steffy e Finn e costringendoli a non denunciarla.

Tutti sono stati sorpresi dall'improvviso sentimento di Bill per Sheila e soprattutto Brooke è rimasta sconvolta dall'uomo che da anni dice di amare solo lei. Soltanto Ridge ha saputo la verità sin dall'inizio: è stata solo una trappola per riuscire ad incastrare Sheila. Bill ha giocato molto bene le sue carte, ma non è stato abbastanza neanche questa volta.