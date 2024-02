Dopo la puntata del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio, il clima tra Anita Oliveri e Giuseppe Garibaldi si è surriscaldato, portando alla rottura definitiva della loro amicizia.

Amicizia al capolinea tra Anita e Garibaldi

Durante la diretta di mercoledì, Anita e Giuseppe hanno affrontato varie questioni riguardanti il loro rapporto. Anita ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Giuseppe, definendolo eccessivamente possessivo e geloso, sospettando che provasse qualcosa in più di una semplice amicizia nei suoi confronti.

D'altra parte, Giuseppe ha manifestato la sua delusione per alcune supposizioni fatte da Anita, inclusa quella su un presunto interesse della ragazza per Alessio.

Dopo la diretta, i due hanno avuto un confronto diretto. Anita è stata la prima a prendere la parola, esprimendo chiaramente il suo punto di vista: "Giuseppe, non voglio più che tu mi parli. Non sono più una ragazzina. Basta così. Da adesso in poi, non ti rivolgere più la parola. Non voglio assistere alla tua recita da vittima. Non è giusto venire a chiarire le cose quando poi continui a comportarti nello stesso modo." Ha anche aggiunto di non voler più avere nulla a che fare con lui e di voler continuare il suo percorso al Grande Fratello senza ulteriori interferenze. Infine, ha concluso con un messaggio chiaro: "Hai mai pensato che forse non ti considero così fondamentale nella mia vita? Ho vissuto per 26 anni senza di te.

Ti senti indispensabile!"

In seguito, Giuseppe si è lasciato andare alle lacrime parlando con Federico. Ha raccontato di aver investito tutto il suo cuore in quell'amicizia e si è sentito deluso dal modo in cui Anita lo ha dipinto come una persona gelosa e possessiva. Ha ammesso di aspettarsi un comportamento diverso da parte sua e si è sentito tradito dal fatto che, nonostante sia stato accanto a lei nei momenti difficili, lei abbia continuato a parlare male di lui.

Ascolti tv e riassunto quarantesima puntata del Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello ha avuto un inizio turbolento con Massimiliano Varrese nel mirino degli altri coinquilini, che lo hanno attaccato in massa. L'attore non ha potuto nascondere il proprio disappunto di fronte a questa situazione, manifestando apertamente il proprio risentimento.

Successivamente, la diretta ha visto un acceso confronto tra Anita e Garibaldi, durante il quale entrambi hanno espresso forti opinioni. Anita ha accusato Giuseppe di essere eccessivamente possessivo, mettendo in luce nuove tensioni tra i due. Nel frattempo, anche Mirko e Perla hanno dovuto affrontare le proprie insicurezze, con un collegamento che ha messo in evidenza il disagio di Mirko Brunetti per la presenza di Alessio. Tuttavia, non sono mancate le emozioni positive, come il riabbraccio di Alessio Falsone con suo padre Domenico e il momento commovente in cui Paolo Masella ha potuto riabbracciare sua madre Sandra dopo tanto tempo. Al termine della serata, Massimiliano Varrese è risultato essere il meno votato dal televoto, mentre i nuovi nominati sono Perla, Simona e Anita.

La diretta ha registrato un'audience di 2.147.000 spettatori, con uno share del 17.28%. Tuttavia, la serata è stata vinta dal programma di Massimo Giletti, "La TV fa 70", che ha conquistato 2.511.000 spettatori con uno share del 20.04%.