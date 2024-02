Dopo la messa in onda della diretta del 28 febbraio e tempo di stilare le pagelle dei concorrenti di questo Grande Fratello. Chapeau a Simona Tagli che, con classe e ironia ha portato un po' di leggerezza e grazie ai tarocchi, è riuscita a prendere in giro tutti. Insufficienza grave per Massimiliano Varrese che, ora che ha perso la leadership del gruppo, ha cercato di passare da vittima con il solo scopo di convincere il pubblico a salvarlo all'eliminazione. Sufficienza piena per Beatrice Luzzi che ha dimostrato di essere in grado di fare l'opinionista molto meglio di Cesara Buonamici.

Massimiliano vuole passare da vittima: voto 3 in pagella

Massimiliano Varrese perde al televoto e per lui è uno smacco senza equali. Ora che Beatrice non può più essere nominata è lui il nuovo capro espiatorio del branco e questo proprio non gli è andato giù. Cerca di passare da vittima dei giovani concorrenti ma le sue lamentele lasciano un po' il tempo che trovano. Il pubblico ha la memoria lunga e si ricorda bene tutte le offese e gli insulti rivolti a Beatrice in questi ultimi mesi. Ora che le cose si stanno mettendo male per lui, ecco che l'attore cerca un riavvicinamento a Luzzi, senza successo. Nessuno crede alla sua buona fede. Di tratta solo di una strategia per evitare l'eliminazione che, a questo punto del gioco, per lui sembra ormai inevitabile.

Voto in pagella 3.

Voto 9 in pagella per Simona Tagli: prende in giro tutti con ironia

Voto 9 per Simona Tagli. La gieffina merita un voto altissimo in pagella, visto che grazie a lei, il pubblico ha potuto sorridere nella diretta del 28 febbraio. Ha riportato un po' di leggerezza al Grande Fratello, nel momento in cui ha fatto i tarocchi ai suoi coinquilini riuscendo a prenderli in giro senza che loro nemmeno se ne accorgessero.

Ha predetto il futuro di Perla, definendola come la 'regina di bastoni' suscitando le risate preoccupate di Mirko Brunetti. Ma non è tutto, visto che con la classe e l'eleganza che la contraddistingue ha dato una lezione di buone maniere ai suoi coinquilini.

Pagelle del 28/02: Beatrice surclassa Cesara e merita un 8

Voto 8 per Beatrice Luzzi, che ora può dormire sonni tranquilli sino alla finale del prossimo aprile.

Dopo mesi in cui è stata attaccata da ogni dove, ecco che ora la prima finalista di questa edizione può togliersi qualche sassolino dalle scarpe e lo ha fatto mandando una frecciatina sia a Varrese che a Cesara Buonamici. Quando ha detto che Massimiliano è viziato dalla casa e anche da Cesara, ha demolito in un solo colpo sia l'attore che l'opinionista. Luzzi è la regina di questo Grande Fratello e pure Buonamici dovrebbe temerla, visto che Beatrice si candida come prossima opinionista del Grande Fratello. Ha infatti dimostrato puntualità e lucidità nei commenti ogni qualvolta è stata chiamata in causa da Signorini.