"Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa": con queste affermazioni Massimiliano Varrese ha reso nota la nuova strategia adottata da alcuni concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi. Stando a quanto riferito dall'attore in una conversazione con Anita Olivieri e Rosy Chin, la strada da seguire è quella di non rispondere più alle frecciatine della coinquilina in modo da evitare litigi al Grande Fratello.

Le dichiarazioni di Massimiliano

Domenica 18 febbraio, Massimiliano Varrese si è ritrovato a parlare con Anita Olivieri e Rosy Chin.

A un certo punto l'attore ha ricordato alle compagna di reality la strategia da adottare: "Ricordatevi sempre quello, adesso siamo in una modalità diversa". Poi ha aggiunto: "Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa".

A fare eco alle affermazioni dell'attore, ci ha pensato Olivieri spiegando di essere stanca di rispondere. Inoltre ha riferito che attualmente non esiste un piano B, quindi la miglior cosa è evitare e continuare con la modalità attivata negli ultimi giorni.

Si dopo aver saputo che da fuori fanno schifo grazie a Mirko adesso fanno i pacifisti…!



Ma per favore #grandefratello pic.twitter.com/fa8EXfNHBC — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) February 18, 2024

Cambio di rotta nei confronti di Luzzi?

I tre concorrenti non hanno mai menzionato Beatrice Luzzi, ma potrebbe trattarsi di una nuova strategia attuata nei confronti della concorrente.

Il "piano B" di cui parla Anita potrebbe essere un modo per evitare di rispondere alle frecciatine di Beatrice.

Durante la puntata dello scorso mercoledì, Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti sostenendo che non è una cosa piacevole vedere un gruppo di 10 persone che si scaglia contro una singola persona. Anche Alessio Falsone - uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato al Reality Show - ha riferito che se dovesse dare un giudizio da spettatore vede delle persone che annoiano guardandole da casa.

In ultimo Mirko Brunetti - tornato nella casa di Cinecittà come ospite a San Valentino come ospite e uscito domenica 18 febbraio - ha cercato di far capire ai suoi ex compagni di reality che quello che si vede da casa non è bello: "Dovete essere più leggere e sereni".

Il commento di alcuni utenti dal web

Intanto sui social il possibile cambio di rotto di alcuni concorrenti nei confronti di Luzzi è oggetto di discussione.

Un utente ha affermato: "Si dopo aver saputo che da fuori fanno schifo grazie a Mirko, adesso fanno i pacifisti. Ma per favore". Un altro ha chiosato: "Loro vorrebbero ancora rispondere ma non lo fanno per non discutere…però ci sono questi video dove si mordono la coda da soli". Un utente ha commentato: "Non ci sono le motivazioni per discutere e litigare, mi sembra che stanno dimostrando che se non sono loro ad iniziare Bea è tranquillissima, quindi come fa ad essere stanca di discutere?".