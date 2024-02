La quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover, è stata un vero successo: a dare il suo sostegno all'amica Angelina Mango anche Giulia Stabile. Il tutto mentre Sangiovanni, accompagnato dalla cantante spagnola Aitana, cantava sul palco dell'Ariston un meddley di Farfalle e Mariposas. I fan hanno subito notato la concomitanza tra l'esibizione del suo ex fidanzato e il messaggio postato su X dalla ballerina.

Stabile sempre più distante da Sangiovanni

Si allungano le distanze tra Giulia Stabile e Sangiovanni: i due talenti di Amici 20 orami da parecchio tempo non sono più una coppia e mentre il cantante ha sempre voluto mantenere le distanze dalla sua ex, anche quando erano fidanzati, per tenere il gossip fuori dalla sua vita, pare che adesso la ballerina abbia la ferma volontà di distaccarsi dal vicentino.

E infatti, se per Sangiovanni, Giulia non ha speso una parola, al contrario per l'amica Angelina in più di un'occasione la danzatrice romana si è esposta, definendola una 'queen'.

Giulia sui suoi profili social non solo si è mostrata mentre balla 'La noia', la canzone che Mango ha portato in gara a Sanremo, ma ieri ha chiesto a tutti di schierarsi dalla sua parte e votare per lei, anche perché per Angelina era una serata molto particolare visto che ha cantato 'La rondine', canzone del papà che non c'è più. E Stabile ha scelto l'esatto momento in cui si esibiva Sangiovanni per lanciare il messaggio su X.

Il messaggio di Giulia per Angelina

Sono lontani i tempi in cui Giulia si esponeva per sostenere Sangiovanni, adesso è l'amicizia con Angelina per cui ha anche coreografato una sua hit, a farla da padrone.

'Anche sta sera tutti per la cucciola penso che stasera sarà ancora più delicata come serata… Cerchiamo di farle arrivare tuuutto l’amore e la forza del mondo', ha scritto Giulia all'amica aggiungendo di volerle moto bene.

Insomma, Sangiovanni sul palco ma tutta l'attenzione di Giulia era per Angelina, che si è aggiudicata il secondo posto della serata cover.

Il significato di 'Finiscimi'

Sangiovanni su palco della kermesse sanremese ha portato la canzone 'Finiscimi'. Paradossalmente, mentre Giulia si è giustamente distaccata, la canzone è dedicata alla fine della sua relazione con la ballerina. 'È una canzone nostalgica, struggente, molto malinconica. Parla di una fine e di come io ho dovuto scrivere questo brano per poter superarla', ha detto il cantante quando ha presentato la sua canzone.

La ballata di Sangiovanni è un modo per esorcizzare la fine di una storia d'amore, non è stato difficile quindi collegare le sue parole con la danzatrice. Ma anche in questo caso Giulia non si è espressa: per lei è definitivamente arrivato il momento di voltare pagina.