Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per l'episodio di venerdì 8 marzo evidenziano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non sarà molto convinto dell'affare proposto da Marcello Barbieri (Pietro Masotti) che vede coinvolto l'imprenditore tedesco Hofer. Il maestro Manzi per l'8 marzo farà un discorso in atelier improntato sull'importanza dell'istruzione per le donne, nel frattempo Alfredo Perico (Gabriele Anagni) monterà il suo cambio sulla bicicletta di Clara Boscolo (Elvira Camarrone) in occasione della prossima gara che sosterrà quest'ultima.

L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Ciro desidererà organizzare una cena per la Festa della Donna

Gli spoiler della soap creata da Giannandrea Pecorelli per l'8 marzo raccontano che finalmente tornerà il sereno anche tra Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) e la figlia Maria (Chiara Russo), così il capofamiglia avrà in animo di organizzare una cena in occasione della Festa della Donna.

Clara sarà in procinto di affrontare una nuova gara ciclistica, così Alfredo penserà bene di montare il suo cambio sulla bicicletta della Venere.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), intanto, sarà presente quando Giuditta rimprovererà Elvira Gallo (Clara Danese), così il gestore della Caffetteria proverà a far capire alla commessa che non si merita di essere trattata in così malo modo.

Vittorio dubbioso sull'affare proposto da Marcello con Hofer

Nella boutique milanese si festeggerà la Festa della Donna con il maestro Manzi che parlerà dell'importanza dell'istruzione per le donne. Marcello, intanto, sarà convinto che l'affare con Hofer possa dimostrarsi proficuo, ma Vittorio sarà invece di tutt'altro avviso non reputando così accattivante tale collaborazione con l'imprenditore tedesco.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), accortosi della trattativa arenata, spingerà Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) a essere più persuasivo col fratellastro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Le anticipazioni dello sceneggiato per mercoledì 6 e giovedì 7 marzo evidenziano che Maria non dirà a Ciro che Vito e Matteo hanno litigato la sera precedente, intanto Marta sarà aiutata da Tancredi nell'organizzazione della casa-famiglia.

Intanto Irene e Alfredo avranno un confronto armonioso, mentre Ciro sarà turbato dall'incontro avuto con Matteo.

Nel frattempo Salvatore noterà il malumore del barista e lo inviterà a perdonare Maria, consiglio che il signor Puglisi attuerà aprendosi al dialogo con la figlia. Infine Marcello incontrerà Hofer per parlare di affari.