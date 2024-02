Nel corso dell'anno 2024 sia le reti Rai che Mediaset manderanno in onda diverse saranno le fiction e serie tv. Già nelle prossime settimane in particolare Rai 1 manderà in onda Le indagini di Lolita Lobosco 3 e Don Matteo 14; mentre sono attese prossimamente su Canale 5 le nuove fiction Vanina Guarrasi e Se potessi dirti addio.

Le fiction di Rai 1 nel 2024

Su Rai 1 sono già attualmente in onda la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, Gloria e Makari, ma ci sono diverse altre serie in programma.

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco è in partenza lunedì 4 marzo, per quattro puntate, con protagonista Luisa Ranieri.

Supportata da Forte ed Esposito, Lolita cercherà informazioni utili per risolvere il caso di un attore ucciso sul palcoscenico con delle forbici da sartoria. Forte ottiene una splendida promozione, mentre Caterina e Lello decidono di sposarsi. Lolita sembra trovare un po' di leggerezza e serenità al fianco di Angelo, quando emerge la verità sull'omicidio del padre. Nel cast anche Filippo Scicchitano, Lunetta Savino e Giovanni Ludeno.

Un altro ritorno ad aprile sarà quello di Don Matteo con la sua quattordicesima stagione. Don Massimo, affiancato dai fedeli Pippo e Natalina, oltre al Maresciallo Cecchini, si adatta ai nuovi cambiamenti. Con l'arrivo del Capitano Diego Martini, desideroso di riconquistare l'ex pubblico ministero Vittoria Guidi, si sviluppa un intreccio sentimentale.

Martini si scontra con il Maresciallo Cecchini e scopre il coinvolgimento investigativo di Don Massimo. La presenza della sorellastra Giulia, con un passato difficile, aggiunge complicazioni. Nel frattempo, Giulia e Don Massimo affrontano il compito di guarire le ferite del passato, riscoprendo la bellezza del loro rapporto fraterno.

Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Francesco Scali ed Eugenio Mastrandrea.

Passando alle nuove serie una di queste sarà Il Clandestino con Edoardo Leo per sei puntate, in onda dall'8 aprile. Dopo aver vissuto un trauma insuperabile, causato dall'attentato che ha portato alla tragica morte della sua compagna, Luca Travaglia decide di abbandonare la polizia e il ruolo di ispettore capo dell'antiterrorismo.

Si trasferisce a Milano, inizia a lavorare come buttafuori nei locali notturni e comincia a bere. Palitha, un suo conoscente, lo convince a fondare un'agenzia investigativa. Travaglia si fa strada nel settore, aiutando sia la gente dell'alta società che i meno fortunati. In città comincia ad essere conosciuto come il clandestino. Nel cast figurano anche Hassani Shapi, Alice Arcuri e Fausto Maria Sciarappa.

Dal 7 aprile va in onda Gerri, che racconta la storia di Esposito, un detective napoletano di origine rom. Questa nuova fiction in quattro serate è tratta dai romanzi della saga di Giorgia Lepore. Esposito da bambino è stato abbandonato dai genitori e allevato da un prete "di strada" insieme ad suora laica in una casa-famiglia all'ombra del Vesuvio.

È per questo che si sente e si muove come un apolide sotto il sole della Puglia, dove risolve casi complessi e misteriosi. Trent'anni, capelli scarmigliati e occhi profondi, Gerri è un figlio di nessuno che piace tanto alle donne. Non rifiuta le avances che riceve, ma il suo passato doloroso e ancora tutto da elaborare lo trasforma spesso e volentieri in una persona cinica e a tratti distante. Quando si occupa di un'indagine, Esposito è serissimo, come un recente caso di omicidio che tutti i suoi colleghi ritengono isolato e lui invece associa ad una serie di omicidi di donne. Questo modo di fare scatena puntualmente le ire del capo della mobile Santeramo e le invidie del collega Calandrini.

Tra pressioni politiche e gelosie personali, in Questura c'è soltanto una persona che parteggia per Gerri: il funzionario Alfredo Marinetti, il suo diretto superiore che ormai lo considera come un figlio. È proprio Marinetti ad indagare sul passato di Esposito, mentre la sua caccia a un serial killer si intreccia con l'arrivo di Lea Coen, viceispettrice trasferita da poco e che non vuole avere niente a che fare con Gerri. Il loro rapporto, tuttavia, si trasformerà preso in un'intensa storia d'amore. Nel cast Giulio Beranek, Valentina Romani, Fabrizio Ferracane, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Tony Laudadio, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Stefano Accorsi interpreterà Guglielmo Marconi nella prima miniserie dedicata alla figura del celebre inventore italiano, padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1909.

La miniserie, che andrà in onda prossimamente su Rai 1, è realizzata in occasione del 150º anniversario dalla nascita di Marconi (avvenuta a Bologna il 25 aprile 1874). Ambientata nel 1937, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la serie vanta riprese nei luoghi reali delle vicende, da Villa Griffone, casa Natale di Marconi e sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi, a Palazzo Venezia, da Villa Mondragone a Villa Torlonia fino al Museo Storico della Comunicazione, oltre che all’interno di una fedele ricostruzione in uno studio di 27 metri dell’Elettra, il celebre panfilo su cui Marconi, l’italiano più famoso del Novecento, ha vissuto con la sua famiglia. La serie miscela il genere storico-biografico alla spy story, restituendo la modernità del personaggio di Marconi - genio del wireless - e la contemporaneità del suo pensiero e della sua visione.

La miniserie è prevista a maggio.

Le fiction di Canale 5 nel 2024

Diversi titoli sono pronti ad andare in onda anche su Canale 5 nel corso dell'anno 2024, partendo dalla seconda stagione di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi. Trama top secret. Si ripartirà dall'ultima puntata della stagione precedente, quella in cui Viola Vitale scopre della morte del padre mentre, Francesco Demir, dopo essere riuscito a trovare la talpa della procura che depistava le indagini sul traffico di esseri umani, salva Viola che viene rapita dall’impostore.

Se potessi dirti addio segna invece il ritorno sulle scene di Gabriel Garko e Anna Safroncik. La nuova serie in tre puntate è diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

La neuropsichiatra Elena ha perso il marito a causa di un pirata della strada, mentre suo paziente noto come «Paziente 13» ha perso la memoria. L’incontro di queste due anime infrante sembra poter dare vita a un nuovo sentimento. La fiction dovrebbe andare in onda in primavera.

Vanina Guarrasi è un'altra nuova fiction in quattro puntate con protagonista Giusy Buscemi. Dopo una carriera brillante all’antimafia di Palermo, Vanina Guarrasi intraprende un nuovo percorso nella sezione Omicidi di Catania, facendosi subito ben volere dalla sua nuova squadra. Giovane e piena di vita, la donna nasconde un passato difficile, legato alla morte, per mano mafiosa, del padre poliziotto e alla fine della relazione con Paolo, magistrato operativo nell’antimafia.

Il soggetto è tratto dai romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Grande Sud è un'altra serie in quattro puntate, in onda prossimamente su Canale 5. La fiction, girata in Puglia, è ambientata negli anni '60. Luisa (Anna Valle) e Massimo Caputo (Ettore Bassi), umili lavoratori, versano in gravi difficoltà economiche e decidono di cercare fortuna in America, insieme ai loro tre figli: Vincenzo (Alessio Catenazzo), Michele (Giuseppe Spata) e Maria (Eleonora Gaggero). Un viaggio, dalla Puglia a New York, pieno di speranze e sogni. Ma la realtà sara ben diversa da ciò che si aspettavano. L'incontro con la famiglia Messina, che ha a capo Bruno (Tony Sperandeo), boss mafioso, sarà ben presto motivo di scontri e sofferenze tra le due famiglie, con continui colpi di scena e amori impossibili che terranno i telespettatori col fiato sospeso.

Nel cast anche Matteo Martari, Fabrizio Bentivoglio, Valentina Carnelutti, Sara Cardinaletti e Lina Sastri.

Le fiction di Rai 2 in questa stagione

È già partita da metà febbraio la quarta stagione di Mare Fuori. Nel cast ci sono tra gli altri Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito e Matteo Paolillo.

Un nuovo titolo del secondo canale Rai, in onda a maggio, sarà Kostas in quattro serate. Kostas Charitos, protagonista dei romanzi di Petros Markarīs, è il capo della sezione omicidi di Atene. Considerato il fratello greco di Maigret e il "Montalbano di Atene", sfida la burocrazia e gli ordini superiori nella sua incrollabile ricerca della giustizia. La sua vita familiare è animata dalla relazione con la moglie Adriana e dall'amore eccessivo per la figlia Caterina.

Il suo passato è segnato dall'ombra dispotica del padre, un ex poliziotto durante la dittatura. In un contesto urbano caotico e corrotto, Charitos si impegna in indagini avvincenti. Nel cast ci sono anche Stefano Fresi, Francesca Inaudi e Blu Yoshimi.