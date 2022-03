Questa stagione tv sta quasi volgendo al termine, ma già emergono notizie aulla programmazione di ciò che verrà nel 2022-2023. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha recentemente presentato alcune delle fiction che andranno in onda nella prossima stagione televisiva, fra novità e conferme. Ma prima approfondiamo alcuni dettagli sulle ultime fiction dell'attuale stagione tv, che si concluderà a maggio.

Le fiction di Rai 1 in partenza questa primavera

Da giovedì 31 marzo parte la nuova tredicesima stagione di una delle serie più amate longeve: Don Matteo.

La grande novità sarà l'addio alla serie di Terence Hill dopo 22 anni. Al centro di queste 10 puntate vi è Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di regalare risate e commozione. Nella nuova stagione non mancano però le novità: dal ritorno dell’ex Capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, all’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Quest’ultimo, in un simbolico passaggio di testimone, diventerà il nuovo parroco, successore di Don Matteo, che uscirà di scena tra la quarta e la quinta puntata.

Da lunedì 4 aprile tornerà Nero a metà con la terza stagione per sei puntate. Alba ritrova sua madre in Svizzera, ma la donna sparisce nuovamente: la figlia sospetta un rapimento.

Mario Muzo viene sostituito da Lorenzo Bragadin, un solitario ed esperto informatico. Carlo, che ha deciso di prendere le distanze dai sentimenti, è messo a dura prova dall’arrivo di Giulia Trevi, collega della Narcotici, e dal ritorno di Cristina. Nel cast Claudio Amendola, Miguel Angel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi.

Arriva dalla Francia, invece, un'altra miniserie, un crime drama: La scogliera dei misteri.

Saranno tre puntate in onda su Rai 1 a partire da martedì 12 aprile, con protagonista Garance Thénault. Lola Brémont si reca a Roches Blanches, in Bretagna, per un colloquio dilavoro. Giunta lì, un sms anonimo le segnala un articolo del quotidiano locale: venticinque anni prima Manon Jouve è stata trovata morta ai piedi delle scogliere di Port-Blanc.

La donna, che le somiglia molto, potrebbe essere sua madre. Lola inizia a indagare per conoscere la verità, per scoprire l’identità di suo padre e quella dell’assassino.

In programma ci sono anche quattro film tv. Il primo sarà Romanzo Radicale, in onda domenica 24 aprile, con Andrea Bosca. Questo film per la tv racconta l'avventura di Pannella e del Partito Radicale. Nel 1959 in Italia non è possibile divorziare o abortire e il servizio militare è un obbligo. Meno di vent’anni dopo, diventano diritti inalienabili. Dietro questa rivoluzione c’è Marco Pannella, che non è deputato, non ha spazi televisivi e non ha alle spalle un grande partito a proteggerlo. Eppure riesce a scuotere l’Italia perché è mosso dalla convinzione che la politica debba occuparsi della vita e della felicità delle persone.

Ci sono anche tre film tv in onda prossimamente A muso duro, Rinascere e Tutto per mio figlio.

A muso duro è un nuovo tv movie che vuole ricordare Antonio Maglio, medico, accademico e dirigente dell’INAIL; a lui si deve la nascita delle competizioni multidiscipline tra persone disabili. Nel 1960 fu grazie al suo lavoro e a una sua intuizione che si abbinò il movimento Paralimpico ai Giochi Olimpici di Roma, disputando la prima Paralimpiade con gli stessi impianti sportivi della XVII Olimpiade. Quattrocento invalidi, provenienti da ventitré nazioni, parteciparono a una gara internazionale e si mostrarono al mondo come atleti. Protagonista di questo film Flavio Insinna.

Rinascere è un tv movie biografico dedicato a Manuel Bortuzzo.

La vita di Manuel, giovane promessa del nuoto, cambia quando, per uno scambio di persona, rimane vittima di un regolamento dei conti. Viene colpito da un proiettile e a causa di una lesione midollare non potrà più usare le gambe. La sua carriera sembra finita, Manuel allontana la fidanzata e gli amici, accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso, un ragazzo conosciuto in clinica riabilitativa. Dopo lo sconforto e la rabbia, però, il giovane atleta scopre dentro di sé una nuova forza. Nel cast Giancarlo Commare, Alessio Boni e Davide Coco.

Tutto per mio figlio è un altro film tv drammatico ambientato in Campania. Raffaele Acampora, allevatore e padre di quattro figli, porta con sé al mercato il più grande di loro, per fargli capire il sacrificio che sta facendo per farlo studiare.

Quel giorno, alcune persone gli chiedono il pizzo. Stanco delle vessazioni, Raffaele fonda un sindacato e inizia a collaborare con la polizia. La camorra risponde minacciando la sua famiglia, ma lui non si piega pur di dare un esempio a suo figlio e di garantirgli un futuro migliore. Protagonisti Giuseppe Zeno, Antonia Truppo e Tosca D'Aquino.

Infine da lunedì 16 maggio per due puntate andrà in onda la miniserie Letizia Battaglia con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia ed Enrico Inserra. La vita da romanzo della fotografa palermitana al centro della serie. La protagonista, diventata un simbolo dell’emancipazione femminile, si ribella al destino di figlia subordinata e di moglie oppressa. Si lascia guidare dalla giustizia, nel tentativo di cambiare il mondo con il suo impegno politico e sociale.

Parallelamente, entrano nel racconto i fatti di mafia dell’epoca, incluso l’omicidio di Piersanti Mattarella, che Letizia immortalò.

Le grandi serie di Rai 1 della prossima stagione 2022-2023

Passiamo ora ad alcune delle fiction in produzione, che andranno in onda nella prossima stagione tv 2022-2023. Il nuovo piano di Rai Fiction, approvato dal Cda di viale Mazzini, è stato presentato dalla direttrice Maria Pia Ammirati.

Su Rai 1 ci sarà l'arrivo di Sabrina Ferilli che sarà la protagonista di Gloria, intenso racconto di una diva degli Anni '90 che vede la sua vita e la sua carriera messe a rischio. Altro ruolo inedito sarà quello di Elena Sofia Ricci che in Fiori sopra l'inferno (tratto dal romanzo di Ilaria Tuti) diventerà un'esperta di profilazione di killer che, tuttavia, soffre del morbo di Alzheimer.

Sarà un thriller tra le montagne.

Sono anche in arrivo tre serie evento, sempre per Rai 1. Da Storia di Elsa Morante al Conte di Montecristo, fino a Thomas.

Storia sarà una fiction diretta da Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, tratta dal romanzo di Elsa Morante.

Il Conte di Montecristo è il progetto di una coproduzione internazionale, che ha affidato l'adattamento del romanzo di Alexandre Dumas a Sandro Petraglia.

Un'altra coproduzione internazionale è Thomas, prodotta da Banijay, divisa in tre stagioni. La prima vede la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà. In suo omaggio e nel ricordo della grande artista che è stata, la fiction debutterà il prossimo autunno a settembre/ottobre, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio scorso.

La prima stagione sarà in sei puntate e al centro della serie ci saranno le vicende e le storie di un gruppo di giovani e talentuosi ragazzi, appassionati di musica, tra amori, amicizie e rancori. Protagonisti della serie un bel gruppo di giovani attori: Alessio Catenazzo, attore emergente al suo debutto sul piccolo schermo, Laura Adriani, Brenda Asnicar, Federico Galante, Brenno Placido, Andrea Arcangeli, Violetta Zironi (anche lei al debutto ufficiale) e tanti altri.

Sopravvissuti è un'altra fiction attesa con protagonista Lino Guanciale. Sei puntate che saranno trasmesse nel prossimo autunno. La trama di Sopravvissuti ruota intorno a un gruppo di sette persone che, come suggerisce il titolo, sono sopravvissuti a un incidente nautico.

Il gruppo viene ritrovato presso le coste dell’Africa un anno dopo l’incidente: i sette sono accomunati da un terribile segreto che porta ad indagare e a capire cosa è realmente accaduto su quella nave. Nel cast anche Barbara Bobulova, Giacomo Giorgio, Luca Biagini e Stefi Celma.

Sono previste anche alcune fiction dedicate ad Alda Merini, Tina Anselmi ed Elisa Claps.

Il tv movie d'autore su Alda Merini è scritto e diretto da Roberto Faenza, mentre Tina - La partigiana della democrazia è la biografia della prima ministra donna nella storia della Repubblica Italiana, poi Presidente della Commissione d'inchiesta sulla Loggia P2. Il caso Claps ricostruirà uno dei più sconvolgenti casi di cronaca nera del passato recente.

Altre due nuove serie saranno Sei Donne e Rosaria. Sei Donne di Ivan Cotroneo racconterà il tema dell'alcolismo e le dipendenze dalle droghe, mentre Rosaria, coproduzione con la tedesca ZDF, narrerà la storia di un'italiana che scappa dalla mafia e si rifugia in Germania.

Tra i ritorni più attesi ci saranno Lino Guanciale nella seconda stagione di Il Commissario Ricciardi e Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri. Confermate anche le nuove stagioni di Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, ma con un cambio di protagonisti. Dopo l'addio di Terence Hill da Don Matteo, anche Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti abbandoneranno i ruoli da protagonisti rispettivamente in Che dio ci aiuti e Un passo dal cielo.

Le fiction di Rai 2 nel 2022-2023

Su Rai 2 ci saranno dei titoli che spingono sulla novità del linguaggio. Debutta Il Commissario Charitos con Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di un detective insofferente alle regole.

Terza stagione per Mare Fuori, che continuerà a raccontare le vicende di un gruppo di giovani detenuti dell'Istituto Penale Minorile.

Un'altra novità sarà Io ti assolvo - La serie, in cui al centro ci sarà Padre Raffaele, che indagherà sulle morti improvvisi e piene di mistero di giovani donne e di Padre Raoul. La serie si svolgerà in quattro puntate. Nel cast Giorgio Marchesi, Andrea Sartoretti, Raffaella Di Caprio e tanti altri.