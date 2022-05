Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in una recente intervista a Gente, ha spiegato i motivi del rinvio di alcune serie previste questa primavera, la soddisfazione e delusione per alcuni titoli. Inoltre la dirigente Rai ha parlato dei nuovi progetti per la prossima stagione televisiva.

Tutte le fiction di Rai 1 in onda nella stagione 2022/2023

Nella prossima stagione, come annuncia la direttrice Ammirati, andranno in onda le seconde stagioni di Mina Settembre, Le indagini di Lolita Lobosco, Blanca, Cuori e Un Professore. Poi una novità sarà Avvocato Malinconico dai libri di Diego De Silva, con Massimiliano Gallo nei panni di un professionista imbranato, che ha al suo fianco due donne con un forte carattere, ovvero la moglie e la suocera.

La Ammirati, annuncia che "ci sarà spazio anche a storie al femminile, alla vita di grandi donne, come la poetessa milanese Alda Merini. Poi Tina Anselmi, la prima a ricoprire la carica di ministro negli anni Settanta, che era già stata staffetta partigiana e anche parte della commissione d'inchiesta sulla P2. C'è pure Fernanda Wittgens, la prima donna sovrintendente di Brera, in un campo, l'arte, di predominio assolutamente maschile che, durante la Seconda guerra mondiale, riuscì a salvare decine di quadri che sarebbero stati portati via dai nazisti e a trarre in salvo anche molti ebrei."

Una serie crime sarà I fiori sopra l'inferno, dal romanzo di Ilaria Tuti con Elena Sofia Ricci, una commissaria che dà la caccia a un serial killer, ma intanto scopre di essere malata di Alzheimer.

Francesca Archibugi sarà al timone de La Storia di Elsa Morante, in cui la protagonista Ida sarà interpretata da Jasmine Trinca.

Un'altra serie importante sarà anche Il Circeo, sul delitto del 1975, incentrata più sulle vittime e meno sugli aguzzini. Dopo quei fatti il parlamento cambiò la legge: la serie narra il processo, da dove emerse la grande avvocata Tina Lagostena Bassi.

Non mancherà anche una serie teen, pronta ad appassionare soprattutto un pubblico più giovane e questo è il caso di Thomas, prodotta da Banijay, divisa in tre stagioni. La prima serie sarà in sei puntate e al centro della trama ci saranno le vicende e le storie di un gruppo di giovani e talentuosi ragazzi, appassionati di musica, che studiano canto e ballo allo Studio 20, l'Accademia più prestigiosa della città, non senza difficoltà.

Tra amori, amicizie, rancori, dolori, gioie e sofferenze, le storie di questi ragazzi saranno pronte ad appassionare il pubblico. Protagonisti della serie tanti giovani attori: Alessio Catenazzo, attore emergente al suo debutto sul piccolo schermo, Laura Adriani, Brenda Asnicar, Federico Galante, Brenno Placido, Andrea Arcangeli, Violetta Zironi (anche lei al debutto ufficiale) e altri ancora. La prima serie, prevista in questa primavera, andrà invece in onda nel prossimo autunno, per rendere omaggio e per ricordare Raffaella Carrà, presente nella prima stagione con una partecipazione straordinaria, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio scorso.

La soddisfazione e la delusione di alcuni titoli di questa primavera

La Ammirati esprime inoltre grande soddisfazione per come sia stata apprezzata Studio Battaglia, fiction andata in onda in questa primavera, con un forte cast femminile (Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio). Una fiction meno rassicurante del classico family di Rai 1, ma una grande novità per alzare l'asticella della qualità.

Meno fortunata invece è stata la serie Noi: una fiction che la direttrice definisce "difficile, perché il racconto è molto frammentato, diviso su più piani temporali. Forse una scelta troppo ardita per il pubblico di Rai 1."

Questa primavera doveva partire anche un'altra nuova storia: Sopravvissuti, con Lino Guanciale, ma è stata rinviata alla prossima stagione perché, a detta della direttrice, "dopo diversi prodotti nuovi, il pubblico aveva necessità di titoli più rassicuranti, come Nero a metà".