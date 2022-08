La stagione televisiva autunnale è alle porte ed è pronta a partire. Sulle reti Rai nella prossima stagione 2022/2023 ci saranno tante conferme, ma anche diverse novità, che terranno compagnia ai telespettatori, da diversi show a varie serie TV.

Tutti gli show Rai dell'autunno 2022

Partiamo da Rai 1. Da sabato 17 settembre tornerà Arena 60,70,80 e 90 con la seconda edizione sempre condotta da Amadeus per tre puntate. Dall’Arena di Verona, tre serate dedicate a decenni storici per la musica: tra gli ospiti, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler, Paul Young, Ornella Vanoni e tanti altri.

Da venerdì 30 settembre spazio alla nuova edizione di Tale e Quale Show, sempre guidata da Carlo Conti. Confermati in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, più un imitatore diverso in ogni puntata. Il cast di questa dodicesima edizione sarà composto da: Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia e Samira Lui. La novità sarà il ritorno di Francesco Paolantoni da "ripetente", affiancato da Gabriele Cirilli che sarà suo coach.

Da sabato 8 ottobre è pronta a tornare in pista Milly Carlucci con la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle. Anche quest'anno ci sarà un cast di assoluto livello.

Alla corte di Milly ci saranno: Rosanna Banfi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Ema Stokholma e Iva Zanicchi.

Il 19 dicembre, invece, ci sarà una serata evento imperdibile: Go Gianni Go con Gianni Morandi.

Un "one man show" con tanti ospiti e con al centro la musica, per celebrare i 60 anni di carriera dell'artista.

Ora veniamo a Rai 2, che proporrà varie novità per la prossima stagione. Si parte con Nudi per la vita, un nuovo programma in partenza lunedì 12 settembre per quattro puntate. Alla conduzione Mara Maionchi e Marcello Sacchetta.

La trasmissione affronta in modo leggero il tema della della prevenzione dei tumori al seno e alla prostata. Parteciperanno 6 donne e 6 uomini famosi: Elisabetta Gregoraci, Corinne Clery, Brenda Lodigiani, Alessandra Mussolini, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia, Gilles Rocca, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani e Gabriele Cirilli.

Da lunedì 26 settembre tornerà invece Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Un programma ormai amato e consolidato, che farà divertire il pubblico.

Da martedì 27 settembre ci sarà la nuova edizione del docureality Il Collegio, che quest'anno catapulterà i 20 giovani adolescenti nel 1958. La principale novità è che la voce narrante sarà quella di Nino Frassica, che subentra a Giancarlo Magalli.

Altro nuovo programma sarà Non sono una signora, in onda da lunedì 7 novembre. Alla conduzione ci sarà Alba Parietti, che torna alla guida di uno show dopo più di 15 anni. E' un programma dedicato all’arte del travestimento delle drag queen, che avra per protagonisti volti famosi al grande pubblico.

Ma la novità più forte di Rai 2 arriverà da martedì 22 novembre: Boomerissima, con l'arrivo di Alessia Marcuzzi, che lascia Mediaset dopo ben 25 anni. Sarà una sfida tra boomer e millenials, tra genitori e influencer. Si tratta di un varietà che racconta i personaggi, la musica, le trasmissioni tv, i film, le pubblicità, le mode e i fatti di cronaca degli Anni 70, 80, 90 e 2000 paragonandoli al presente, per capire se si stava meglio prima oppure no.

Tutte le fiction Rai della prossima stagione

Iniziamo da Rai 1. A inaugurare la stagione di Rai Fiction ci penserà Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore con 4 nuove prime serate, a partire da martedì 27 e giovedì 29 settembre. Torna quindi Imma Tataranni (Vanessa Scalera) col suo modo di fare schietto e intelligente, pronta a colpire le ingiustizie in Procura come in famiglia. Nell’ultima puntata l’abbiamo vista mentire a Pietro (Massimiliano Gallo) mentre è fuori con Calogiuri. Si riparte quindi dall’amaro risveglio di Pietro che riceve sul suo cellulare una foto in cui Calogiuri ha le labbra pericolosamente vicine a quelle di sua moglie. In realtà, Imma è stata con Calogiuri nella casa che il ragazzo condivide con Jessica da quando stanno insieme, ma solo per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno, l’architetto che ha deciso di collaborare con la giustizia e che fornisce la prova della relazione tra Saverio Romaniello e la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca.

Nel frattempo, anche Vitali ha ricevuto la stessa foto che rappresenta il primo atto della macchina del fango messa in moto proprio da Romaniello per fermare le indagini di Imma. La crisi sembra risolversi quando grazie a un incontro casuale Calogiuri chiede scusa a Pietro, aggiungendo anche che sta per sposarsi con Jessica e che nella sua vita c’è una grande novità. Pietro quindi si rilassa; Imma invece va su tutte le furie perché suo marito ha creduto al suo assistente e non a lei. Alla fine, è Imma a fare il passo decisivo con Pietro e a impegnarsi per risolvere i problemi di tutti. Anche quelli di Calogiuri, al quale sta per succedere qualcosa di inaspettato. Nel cast, oltre a Scalera e Gallo, figurano anche Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Cesare Bocci e Carlo Buccirosso.

Da domenica 25 settembre, per sei puntate, sarà la volta della seconda e attesissima stagione di Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi. Alla fine della precedente stagione Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre e che Gianluca, il figlio di Irene, è suo fratello. Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio. L’arrivo della zia Rosa, però, spariglia di nuovo le carte in tavola e anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico promette di rendere la vita di Mina tutt’altro che semplice.

Tra le novità di questa stagione ci sarà l'arrivo nel cast di Marisa Laurito, mentre è confermato Giuseppe Zeno.

Da lunedì 3 ottobre debutta la prima novità: Sopravvissuti, una produzione internazionale in sei puntate, con protagonista Lino Guanciale. Nel cast figurano anche Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes. Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Tra legami già esistenti e nuove conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, così come lo sono i familiari che li hanno salutati, felici, dalla banchina.

Dopo pochi giorni di navigazione l’Arianna scompare dai radar. Un anno dopo, quando ormai le speranze di ritrovarla sono state del tutto abbandonate, eccola riapparire misteriosamente, ridotta a un relitto con a bordo solo sette persone.

Da martedì 20 ottobre arriva la seconda novità: Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo. Nel cast anche Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo. Vincenzo Malinconico, personaggio nato dalla penna di Diego De Silva, è un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Avvocato d'insuccesso, Vincenzo Malinconico non raggiunge mai la piena sufficienza.

Si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi e non sempre porta a casa delle vittorie. C’è solo una cosa che sa fare davvero: filosofeggiare. Nives, la sua ex moglie, affermata psicologa, lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto e tuttavia non riesce a non tradire il nuovo marito con l’ex. Malinconico vorrebbe ricostituire l’unità familiare ma viene puntualmente respinto. Eppure, quando Vincenzo inizierà una relazione con la bella collega Alessandra Persiano, Nives dimostrerà che non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Vincenzo e Nives hanno due figli: Alfredo e Alagia, figlia di un precedente compagno di Nives. Malinconico viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi.

In un primo momento, Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, poi, accetta l’incarico. Ciò darà a Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, surreale tuttofare della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è proprio la cattiva sorte a dare il via all’indagine made in Malinconico, la notte in cui Brooke viene trovata assassinata senza un apparente motivo.

Tutto per mio figlio è un tv movie con Giuseppe Zeno, Antonia Truppo, Tosca D’Aquino. Raffaele Acampora è un allevatore che ha ereditato la sua attività dal padre. Ha una moglie che ama, Anna, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni.

Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo. Fino a quando Raffaele decide di ribellarsi. Fonda un sindacato e convince i suoi colleghi ad aderirvi. Collabora con la polizia e la magistratura, denuncia, fa nomi. È consapevole del rischio che corre. La camorra cerca inogni modo di farlo smettere, prima con offerte e poi con minacce e intimidazioni. Ma Raffaele ha detto agli iscritti del sindacato che avrebbe difeso i loro interessi e ha una parola sola: quella che gli detta la coscienza con l’impegno di essere un esempio per Peppino.

Un altro nuovo titolo sarà Thomas, fiction divisa in tre stagioni per Rai 1. La prima, in sei puntate, andrà in onda nel prossimo inverno. Racconta la storia di Thomas, un ragazzo con la passione per la musica, il canto e il ballo. Ha una sorella di nome Carol e il rapporto dei loro genitori, Clara e Michele, è ormai in crisi. Il sogno di Clara era diventare una musicista, ma ha dovuto rinunciarvi, dopo la morte del padre. Thomas e Carol si iscrivono, all'insaputa dei genitori, allo Studio 20, una scuola di canto, ballo e recitazione. Qui Thomas vive un'intensa e travagliata storia d'amore con Camilla. I due si accorgono che cantare è la loro passione e ciò li unirà sempre di più. Purtroppo però dello Studio fanno parte anche Antonela e Gordon. I due cercheranno, in tutti i modi, di dividerli. Intanto Thomas conosce Nicolò e Samuel che diventeranno presto i suoi migliori amici. Clara incontrerà un uomo che le farà nuovamente battere il cuore: il dottor Riccardo Viviani. Con lui inizierà una relazione, ma Viviani è sposato con la spietata Clarissa, temuta insegnante di ballo della scuola. Lo Studio 20 si troverà in gravi difficoltà economiche causate da una grande quantità di debiti. Le difficoltà sono tali da mettere a rischio la scuola stessa. Un evento sconvolgente porterà scompiglio nella vita di tutti i protagonisti: Thomas subirà un brutto incidente, è in coma e al suo risveglio nulla sarà più come prima. Protagonisti della serie, tra gli altri, Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Luca Capuano, Martina Russomanno, Federico Galante, Brenno Placido, Violetta Zironi, Daniele Pecci, con la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio dello scorso anno.

Sempre in inverno arriverà Il giro del mondo in 80 giorni, nuova serie internazionale in quattro puntate con David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch, Jason Watkins, Peter Sullivan, Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson, Faical Elkihel, Anthony Flanagan, Gary Beadle, Victoria Smurfit, Giovanni Scifoni. Londra, 1872. Dopo aver speso oziosamente una vita su un’elegante poltrona del Reform Club, il gentiluomo Phileas Fogg sembra ridestarsi dal suo torpore esistenziale. A scuoterlo è l’ennesima cartolina ricevuta da un suo antico e perduto amore con un testo a dir poco schietto ed essenziale: ‘codardo’. È per codardia, infatti, che Fogg aveva rinunciato all’amore per Estella, donna appassionata e avventurosa che lui aveva rifiutato di seguire in uno dei suoi viaggi attorno al mondo, perdendola per sempre. Questa volta Fogg reagisce decidendo di realizzare un’impresa quasi impossibile: circumnavigare il mondo in soli ottanta giorni, grazie agli entusiasmanti progressi della tecnologia e dei trasporti decantati da un articolo appena pubblicato sul Daily Telegraph dal titolo “Il giro del mondo in 80 giorni”. Prima di partire, Fogg scommette con uno dei soci del club un’ingente somma di denaro sulla riuscita dell’impresa; recluta come valletto, l’arguto francese Passepartout e parte precipitosamente tenendo continuamente d’occhio orologio e calendario per non perdere la scommessa. Si unisce a loro Abigail Fix, l’autrice dell’articolo che lo ha catturato e gli ha suggerito la sfida. Attraverso molte avventure Fogg, Fix e Passepartout comprenderanno il valore della tolleranza, della compassione e dell’empatia. E soprattutto dell’amore. Un viaggio nell’amicizia e una dichiarazione d’amore per il mondo, passando per Parigi, la Toscana, l’India, l’America e tanti altri bellissimi luoghi da scoprire insieme.

Prevista a settembre e rinviata dopo le prossime elezioni politiche, Il nostro generale racconta, in quattro puntate, la la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto, per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che coltivavano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. La narrazione prende il via nel 1973, quando il Generale Dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: il Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, Dalla Chiesa non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause, vita privata. La grande abilità strategica di Dalla Chiesa, che non riguarderà solo la “lotta sul campo” ma anche l’intuizione dell’importanza dei pentiti, e il coraggio dei suoi ragazzi riusciranno a vincere la guerra contro le Brigate Rosse. Nel cast artistico ci saranno anche Teresa Saponangelo, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò.

Un'altra miniserie sarà Esterno notte, tre puntate che raccontano il sequestro di Aldo Moro dal punto di vista dei protagonisti principali della vicenda. 1978: L’Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall’altra lo Stato. Violenze, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto anche dal Partito Comunista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d’Italia. Proprio nel giorno dell’insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI. Protagonisti di questa serie sono Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Daniela Marra, Gabriel Montesi, Fausto Russo Alessi.

In calendario per il 2023 sono già previsti, sempre su Rai 1, diversi sequel di serie già molto amate dal pubblico: "Che Dio ci aiuti 7", "Un passo dal cielo 7", "Le indagini di Lolita Lobosco 2" con Luisa Ranieri, "Il commissario Ricciardi 2" con Lino Guanciale e infine "Rocco Schiavone 5" (che trasloca da Rai 2 a Rai 1). Arriveranno l'anno prossimo anche serie inedite come "Sei donne" con Maya Sansa, "Il maresciallo Fenoglio" con Alessio Boni, "Fiori sopra l'inferno" con Elena Sofia Ricci, "Sciarra - Storia di una famiglia" con Sarah Felberbaum e Sophia Loren, "Vivere non è un gioco da ragazzi" con Claudio Bisio e infine "Circeo" con Greta Scarano.

Su Rai 2, invece, nel 2023 è prevista la terza stagione di "La porta rossa" e "Mare Fuori", ma ancora è troppo presto per parlarne approfonditamente.