Ieri, mercoledì 7 febbraio, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. In tale occasione, tra gli ospiti c’è stato anche John Travolta. Il protagonista di Grease è salito sul palco del Teatro Ariston per cimentarsi in uno sketch con Amadeus. Successivamente, però, ha raggiunto Fiorello fuori dal teatro e lì si è cimentato in una gag che ha generato sgomento sul web. Nello specifico, l’attore ha ballato insieme a Fiorello la canzone "Il ballo del qua qua". Sul web si è scatenata una dura polemica per quanto accaduto, sta di fatto che Fiorello ha sentito il bisogno di intervenire.

Durante la puntata di Viva Rai 2... Viva Sanremo, infatti, lo showman si è scusato in diretta con tutti. Inoltre il video è stato rimosso da RaiPlay e l'attore non avrebbe firmato la liberatoria che permette la diffusione del siparietto.

La pubblica ammenda di Fiorello per la gag con John Travolta al Festival di Sanremo 2024

Tra gli ospiti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, che ieri ha visto Geolier primo in classifica, c’era John Travolta. In molti, però, sono rimasti delusi dalla performance in cui si è cimentato l’attore di Hollywood. Nello specifico, Fiorello ha convinto John Travolta a ballare il ballo del qua qua, dando luogo ad un siparietto che molti hanno reputato assolutamente insensato.

Sul web, infatti, sono stati tantissimi i commenti di persone che hanno accusato Fiorello e Amadeus di aver trattato l’attore internazionale come un fenomeno da baraccone.

Le critiche ci hanno messo poco ad arrivare ai diretti interessati. Tuttavia, se Amadeus era impegnato nella conduzione del Festival, colui che si è dovuto sobbarcare il peso delle accuse è stato Fiorello.

Proprio per tale ragione, lo showman ha deciso di affrontare subito la questione durante la puntata di Viva Rai2... Viva Sanremo. Il protagonista, rivolgendosi ad Amadeus, ha detto:

"Sì, abbiamo fatto una gag terrificante. Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, gli insulti me li becco io".

Amadeus ha provato a replicare dicendo che era un siparietto carino e divertente, ma il collega lo ha subito stoppato dicendo che il tutto era stato assolutamente assurdo: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana"

Fiorello su Travolta: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana" #vivarai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DxwQOWg5k2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

I duri attacchi di Selvaggia Lucarelli

Ad ogni modo, questo intervento di Fiorello sarà servito a placare la polemica social nata in queste ore? Tra le più dure c’è stata soprattutto Selvaggia Lucarelli la quale ha evidenziato come a Sanremo ci sia l’usanza sempre più diffusa di ridicolizzare gli ospiti internazionali.

Il ballo in cui si è cimentato John, infatti, è stato reputato dalla maggior parte delle persone come assolutamente campato in aria e fuori contesto, quasi come se servisse unicamente a riempire un vuoto.