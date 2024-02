Dopo la messa in onda della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è tempo di pagelle per i cantanti in gara e per gli ospiti della serata. Senza dimenticare la co-conduttrice Giorgia, che se l'è cavata egregiamente in questo ruolo per lei inedito, tanto da meritarsi un voto altissimo. Struggente la presenza di Giovanni Allevi, tornato a suonare in pubblico dopo due anni di assenza. Meritano molto più della sufficienza anche Emma e Loredana Berté.

Giorgia co-conduttrice incanta Sanremo: voto 10

L'idea di Amadeus di avere al suo fianco Giorgia come co-conduttrice della serata del 7 febbraio è stata vincente.

La cantante se l'è cavata egregiamente in questo ruolo per lei inedito. Spigliata e ironica, ha saputo stare al passo di un conduttore navigato come Amadeus. Standing ovation per lei quando ha intonato uno dei suoi più grandi successi E Poi, brano che ha appena compiuto 30 anni. Giorgia non ha lasciato trapelare nessuna ansia da diretta e non ha avuto alcuna sbavatura. Ha confermato di essere un'artista poliedrica e una co-conduttrice con i fiocchi. Il voto in pagella è 10.

Pagelle 2^ serata, Giovanni Allevi struggente: voto 9

Giovanni Allevi ha fatto un grande regalo ai telespettatori del Festival di Sanremo, tornando a suonare dopo due anni di assenza. Il maestro ha commosso sia i presenti al teatro Ariston che il pubblico a casa, quando ha parlato della malattia che lo ha colpito e che costretto a stare lontano dalle scene per così tanto tempo.

Ha fatto anche confessioni inaspettate e inedite che hanno colpito dritto al cuore. "Ho perso molto, ma non la speranza e la voglia di immaginare", ha detto il Maestro, che ha voluto lanciare un messaggio di speranza a tutti coloro che lottano contro le malattie e i loro familiari. Uno dei tanti messaggi che è passato e quello che vivere il presente è il regalo più bello che ognuno si possa fare.

Il suo tocco sui tasti del pianoforte è rimasto immutato. Magia pura. Voto 9.

Voto 8 per Loredana Berté e Emma

Loredana Berté e Emma Marrone sono una conferma. Per entrambe il voto è 8. Al secondo ascolto i loro brani sembrano ancora più belli. Loredana, è data come una delle possibili vincitrici di questa edizione, anche se nella top five di questa seconda serata si è piazzata solo al quarto posto.

Il suo brano 'Pazza' ha la capacità di essere particolarmente orecchiabile. La sua canzone è una sorta di auto abbraccio. Quando canta 'Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola', il pubblico canta insieme a lei. Una forza della natura.

'Apnea' di Emma è forse il brano che è cresciuto di più al secondo ascolto e sembra una canzone destinata ad avere successo in radio. Esibizione impeccabile per lei, fatta di grinta e precisione.