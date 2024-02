Durante la conferenza stampa di venerdì 9 febbraio, Amadeus - in qualità di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo - ha divulgato l'ordine di uscita dei big nella serata dedicata alle cover. Il primo a salire sul palco dell'Ariston sarà Sangiovanni con Aitana, mentre chiuderanno la serata Fred De Palma con gli Eiffel, seguiti da Nek e Francesco Renga.

La scaletta della 4^ serata

Il venerdì a Sanremo è ormai da qualche anno la serata dedicata alle cover. Questa sera a rompere il ghiaccio sarà Sangiovanni in duetto con Aitana. A seguire ci saranno Annalisa (che si esibisce con La Rappresentante di lista e il coro Artemia), Rose Villain con Gianna Nannini, Gazzelle (che canta con Fulminacci), The Kolors in duetto con Umberto Tozzi, Alfa con Roberto Vecchioni, i Bnkr44 (con Pino D'Angiò), Irama in duetto con Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia (con Francesco Gabbani), Santi Francesi (che avranno sul palco Skin), Ricchi e Poveri (insieme a Paola & Chiara), Ghali (con Ratchopper), Clara (assieme a Ivana Spagna e il Coro di voci bianche) e Loredana Bertè (con Venerus).

Gli altri 15 artisti che si esibiranno sul palco sono: Geolier (con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio), Angelina Mango con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma per un omaggio al padre Pino Mango, Alessandra Amoroso (con Boomdabash), Dargen D'Amico (con Babel Nova Orchestra per un omaggio a Ennio Morricone), Mahmood (coi Tenores di Bitti), Mr Rain con i Gemelli Diversi, i Negramaro (insieme a Malika Ayane), Emma (con Bresh), Il Volo con Stef Burns, Diodato (assieme a con Jack Savoretti), La Sad in duetto con Donatella Rettore, Il Tre (con Fabrizio Moro), Big Mama con Gaia e Mannini che duetterà con Ermal Meta.

Fred De Palma in duetto con gli Eiffel 65 si esibiranno come penultimi, mentre la gara verrà chiusa da Nek e Renga, gli unici a esibirsi senza accompagnatori esterni.

Lorella Cuccarini affiancherà Amadeus

In occasione della quarta serata del Festival di Sanremo, Amadeus sarà affiancato sul palco come co-conduttrice da Lorella Cuccarini.

Quest'ultima in conferenza stampa oggi ha parlato di un eventuale ritorno in Rai in futuro e ha affermato: "In questo momento sto bene dove sto. Però ho buoni rapporti con la dirigenza Rai, perciò mai dire mai. In fondo qui mi sento a casa e in Rai mi sento a casa".

In merito al ritorno della showgirl sul palco dell'Ariston ha riferito: "Quando Amadeus mi ha chiamata per propormi di condurre Sanremo sono rimasta commossa dalla motivazione che mi ha dato". Infine ha anticipato che - su richiesta del conduttore - ci sarà un omaggio al brano "La notte vola".

Le quote dei bookmakers sul vincitore

Chi sarà il vincitore della 74^ edizione del Festival di Sanremo? Stando alle quote fornite dall'agenzia di scommesse Bet365, Angelina Mango è la favorita pagata 2.25 volte la posta. A seguire c'è Geolier (reduce del primo posto in classifica provvisoria nella seconda serata) e Annalisa pagata 6 volte la posta in gioco: all'inizio della kermesse canora, la cantante ligure era data per favorita.

Gli eventuali successi di Loredana Bertè e Irama vengono pagati 9 volte la posta in gioco, mentre Emma, Il Volo e Diodato sono pagati 41 volte la posta in gioco.

Più indietro secondo Bet365 sono invece Sangiovanni, i Ricchi e Poveri, Fred De Palma, Maninni, La Sad, Alfa, Gazzelle, Rose Villain e Fiorella Mannoia.