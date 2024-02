Mehmet andrà a trovare Uzum e confesserà alla bambina i suoi sentimenti per Zuleyha nella puntata di Terra Amara in onda nella serata di giovedì 22 febbraio.

"Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei", dirà l'uomo a Uzum che resterà colpita dalle parole d'amore ascoltate. Nel frattempo, Cetin andrà a piangere sulla tomba di Gulten e quando tornerà alla villa consiglierà a Fikret di non rinunciare al suo amore per Zuleyha.

Uzum sarà dimessa dall'ospedale e tornerà alla villa

Uzum si riprenderà dall'incidente che l'ha vista protagonista e sarà dimessa dall'ospedale.

La bambina starà molto meglio, ma Zuleyha non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per quello che è accaduto. La donna penserà che se non si fosse fermata a parlare con Mehmet Uzum non avrebbe attraversato la strada per raggiungerla e non sarebbe stata investita da una moto.

La figlia di Gaffur tornerà a villa Yaman e sarà accolta con gioia e amore da Zuleyha e soprattutto da suo padre che ha temuto seriamente di perdere anche lei dopo la morte della sua amata Saniye. A fare visita a Uzum arriverà anche Mehmet che si presenterà con un grande orso di peluche, ma in un primo momento la bambina non sarà felice di questo incontro. Uzum ha infatti visto Mehmet afferrare Zuleyha per un braccio, questa immagine l'ha colpita in negativo.

Cetin spronerà Fikret a non rinunciare a Zuleyha

Mehmet si avvicinerà a Uzum e aprirà il suo cuore per farle capire che le sue intenzioni sono buone. L'uomo spiegherà di aver aspettato Zuleyha perché tiene troppo a lei e voleva parlarle. "Sono follemente innamorato, non riesco a immaginare la mia vita senza di lei", confesserà a Uzum che cambierà idea sul suo conto.

La bambina sarà colpita dai sentimenti di Mehmet e dopo essersi emozionata gli dirà che possono tornare ad essere amici.

Spazio anche a Cetin che andrà a piangere sulla tomba della sua amata Gulten mostrandosi distrutto dal dolore per aver perso moglie e figlio. Quando il giovane tornerà alla tenuta parlerà con Fikret e vedendolo soffrire per Zuleyha gli consiglierà di continuare a combattere per la donna che ama.

Il tragico epilogo per Saniye e Gulten ancora difficile da superare

Nelle puntate precedenti, villa Yaman è stata colpita da un gravissimo lutto con la perdita di Gulten e Saniye. Le due donne erano un pilastro nella servitù della famiglia ed erano anche delle amiche preziose per Zuleyha. Ad ucciderle è stato Colak che le ha investite mentre si trovavano a bordo strada per cambiare una ruota della propria autovettura.

Da un momento all'altro Gaffur si è così ritrovato vedovo e con una figlia piccola da crescere, mentre Cetin è passato dall'entusiasmo di avere presto una famiglia allo strazio di averla persa per sempre.

Tutti a villa Yaman sono ancora molto scossi dopo l'incidente e stanno cercando giorno dopo giorno di riprendere le proprie vite.