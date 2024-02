A Villa Yaman si piangerà per la morte di Saniye e Gulten. Il tutto accadrò nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 16 febbraio. Le due donne verranno investite dal figlio di Colak e per loro non ci sarà nulla da fare. Tutti saranno devastati dalla perdita, e Gaffur si sentirà perso senza sua moglie e sua sorella. Fadik si sentirà orfana senza Saniye, visto che per lei era come una madre, mentre Cetin sarà distrutto al pensiero di aver perso la sua amata moglie che aveva in grembo il loro bambino.

L'incidente causato da Colak e il figlio

Saniye e Gulten saranno dirette in commissariato dopo aver avuto una discussione con Hasmet Colak.

che stava rubando delle arance in terra Yaman. Le due donne si fermeranno per cambiare una ruota dell'auto quando verranno investite proprio da Colak e suo figlio. Saniye morirà sul colpo, mentre per Gulten resterà ancora una flebile speranza e verrà portata in ospedale in gravi condizioni.

La polizia andrà a Villa Yaman per dare la notizia a Gaffur, che sarà così sconvolto da non credere agli agenti. L'uomo non riuscirà a immaginare la sua vita senza Saniye e le sue urla strazianti faranno accorrere Zuleyha, Fadik e Lutfiye che piangeranno con lui. Nel frattempo le condizioni di Gulten si faranno sempre più preoccupanti e alla fine anche lei perderà la vita.

La sofferenza per l'addio a Saniye e Gulten

Così si perderanno le speranze anche per Gulten, che morirà a causa delle ferite riportate nell'incidente. Gaffur e Fadik non potranno smettere di piangere e urlare e Cetin sarà devastato.

L'uomo dovrà rinunciare per sempre alla famiglia che sognava, perché oltre a perdere la moglie perderà anche il bambino che portava in grembo.

La famiglia Taskin dovrà dire addio per sempre ai suoi due pilastri e l'intera tenuta sarà in lutto. Anche per Zuleyha il dolore sarà molto forte, perché Gulten è sempre stata la sua migliore amica sin dal suo arrivo a Cukurova, mentre Saniye con il tempo è diventata una preziosa collaboratrice per lei.

Cetin e Gaffur avevano appena raggiunto traguardi importanti

La tragedia di Saniye e Gulten arriva in un momento molto felice per la famiglia Taskin e questo rende tutto ancora più difficile. Nelle puntate precedenti Cetin aveva ricevuto la notizia che sarebbe diventato padre ed era andato con Gulten dal ginecologo. In quell'occasione i due sposi avevano ascoltato per la prima volta il battito del cuore del loro bambino e l'emozione è stata molto grande.

Anche Gaffur e la sua famiglia avevano raggiunto un traguardo importante poco prima della tragedia. Dopo anni di duro lavoro Gaffur è riuscito a realizzare il sogno di una vita acquistando una grande casa per la sua famiglia. Gaffur ha portato Saniye e la piccola Uzum a vedere la loro nuova abitazione e le lacrime di gioia sono state tante.