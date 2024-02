Ben presto in Terra amara, la vera identità di Mehmet Kara verrà scoperta. In particolare Betul sarà una delle prime a comprendere che Mehmet e in realtà Hakan, il nemico numero uno della famiglia Yaman. Ma la figlia di Sermin, invece che rivelare quanto appreso, deciderà di ricattare Hakan chiedendogli una grossa somma di denaro per mantenere il suo segreto. Il falso Mehmet però passerà al contrattacco e farà rapire Betul che, a questo punto, se la vedrà davvero brutta.

Betul ricatta Hakan: 'Dammi 5 milioni o dico a tutti chi sei'

Betul come noto, è una donna molto avida e questo potrebbe farla finire in guai seri.

La figlia di Sermin cercherà infatti di ricattare il falso Mehmet Kara, minacciando di rivelare la sua vera identità se lui non le darà una ingente somma di denaro. Betul sarà una delle poche a sapere che Mehmet è in realtà Hakan e lo ha scoperto grazie a una vecchia fotografia in cui lui era ritratto in compagnia di Demir: leggendo la didascalia ha infatti appreso la vera identità dell'uomo. Ebbene, con questa prova in mano, Betul penserà bene di ricattare l'ex socio di Abdulkadir chiedendo del denaro per mantenere il suo segreto. Lo farà inviando al falso Mehmet una lettera anonima con la quale gli chiederà ben 5 milioni di lire turche. Se non lo farà, dirà a tutti quanto che è in realtà Hakan.

Hakan passa al contrattacco e fa rapire Betul

La missiva spedita da Betul rischierà di finire tra le mani di Zuleyha, visto che verrà fatta recapitare in azienda. Ma Mehmet (il cui vero nome è Hakan) riuscirà appena in tempo ad evitare che Altun la legga: l'uomo non si farà intimidire da questa lettera ricattatoria e ben presto scoprirà che la mittente è Betul.

Passerà quindi al contrattacco: la farà rapire dai suoi scagnozzi che la legheranno e la porteranno al suo cospetto. Lei negherà di essere la ricattatrice, ma Hakan non le crederà, andandosene poi e lasciandola insieme ai suoi uomini. Lei li supplicherà di lasciarla andare, promettendo che non dirà a nessuno che Mehmet è in realtà Hakan.

L'enigmatico personaggio di Hakan in Terra amara

Il personaggio di Hakan Gomusoglu è entrato in Terra Amara all'inizio della quarta e ultima stagione di questa soap tv turca. Interpretato dall'attore Ibrahim Celikkol, è un personaggio molto enigmatico.

Se inizialmente era mosso solo dalla sete di vendetta verso Demir e la famiglia Yaman, Hakan (che si fa chiamare Mehmet) ha poi subito una metamorfosi nel momento in cui ha capito di essere innamorato di Zuleyha. L'attore che gli presta volto peraltro non è nuovo per il pubblico di Canale 5, visto che Ibrahim Celikkol ha interpretato Mehdi in My Home My Destiny.