Colak si accorgerà che Betul vuole avvelenarlo e non berrà la sua limonata nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. "Mi volevi morto!" dirà Colak alla donna decisa a sbarazzarsi di lui la prima notte di nozze. L'uomo giurerà vendetta e la rinchiuderà in una stanza per punire Betul che sarà disperata e terrorizzata all'idea di essere nelle mani di Hasmet.

Il piano di Betul e Sermin per far fuori Colak

Nelle prossime puntate di Terra amara, Betul sposerà Colak pur non amandolo. La donna deciderà di portare avanti il suo piano con Sermin per impossessarsi dell'eredità di suo marito, lasciando Abdulkadir in ospedale per correre all'altare da Hasmet.

Betul non avrà intenzione di passare neanche una notte con suo marito e per questo acquisterà un veleno per ucciderlo. Lo spacciatore venderà a Betul la stessa sostanza usata per uccidere Fekeli e le spiegherà anche i tempi in cui farà effetto. Il giovane dirà che per uccidere un uomo saranno sufficienti pochi minuti iniettando il veleno, ma mescolandolo ad una bevanda sarà necessaria circa mezz'ora.

La donna si renderà conto di rischiare tutto con questo gesto ma non vedrà altra via d'uscita e sposerà Colak con una cerimonia sobria e sbrigativa, al solo scopo di diventare la sua vedova. Hasmet sposerà Betul fingendo di stare al gioco, ma in realtà saprà già tutto del suo piano e organizzerà delle finte nozze solo per smascherarla.

La rabbia di Colak per il tradimento di Betul

La prima notte di matrimonio, Betul preparerà una limonata per suo marito che lo ringrazierà, ma non berrà subito. Vedendo sua moglie insistere, Colak le chiederà di bere insieme a lui, ma lei si rifiuterà. "Perché non vuoi la limonata?" dirà Hasmet a Betul che sarà sempre più nervosa.

Colak diventerà furioso con la giovane donna: "Mi volevi morto!" le dirà mentre le rivelerà di essere al corrente del suo piano da diversi giorni.

Betul sarà sconvolta quando scoprirà che lo spacciatore aveva già avvertito Colak del suo avvelenamento e che le nozze con lui sono state solo una farsa. In lacrime, la donna proverà a negare, ma Hasmet sarà fuori di sé dalla rabbia e si vendicherà di lei rinchiudendola in una stanza.

L'ultimo tentativo di Abdulkadir per stare con Betul

Nelle puntate precedenti, Abdulkadir ha provato a rapire Betul poco prima del suo matrimonio con Colak per fuggire insieme a lei. A rovinare i piani di Keskin è stato Vahap che pur di eseguire gli ordini di Hasmet ha tradito suo fratello sparandogli al petto.

Le condizioni di Abdulkadir sono apparse molto gravi e Betul è andata nel panico. La giovane donna ha avuto molta paura di perdere il suo amore e lo ha portato in un ospedale per salvargli la vita. Abdulkadir è stato operato d'urgenza, ma Betul gli è stata accanto solo pochi minuti dopo l'operazione. La figlia di Sermin, infatti, anche se a malincuore ha preferito correre a sposare Colak per non perdere la sua eredità.