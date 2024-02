Betul sarà disperata per Abdulkadir, in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da Vahap nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. "Ti prego, resisti, non lasciarmi", implorerà la donna in lacrime, terrorizzata all'idea di perdere l'uomo che ama. Abdulkadir sarà portato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento, ma Betul non resterà a lungo accanto a lui. Quando Keskin sarà ancora sotto anestesia, la donna, infatti, deciderà di recarsi ugualmente da Colak che la aspetta per unirsi con lei in matrimonio.

Il tentato rapimento da parte di Abdulkadir non andrà a buon fine

La situazione sentimentale di Betul si farà sempre più complicata nelle prossime puntate di Terra Amara. La donna, infatti, si ritroverà divisa tra l'amore che prova per Abdulkadir e il fidanzamento di interesse con il perfido Colak. Betul non vorrà rinunciare al sentimento che prova per Keskin, ma porterà avanti anche il suo rapporto con Hasmet, con lo scopo di arrivare alle nozze per poi sbarazzarsi di lui e appropriarsi della sua ricca eredità. Il giorno delle nozze, tuttavia, succederà qualcosa di imprevisto che complicherà i piani di Sermin e sua figlia.

Colak sarà pronto per sposare Betul, mentre Vahap sarà incaricato ad andare a prendere la sposa e sua madre.

Fusun, Sermin e Betul saliranno in macchina con Vahap, ma il loro viaggio sarà interrotto da alcuni uomini armati che sbarreranno la strada. L'autista uscirà dalla macchina, mentre Abdulkadir si avvicinerà a Betul con il volto coperto, con lo scopo di rapirla. Quando la donna si renderà conto che l'uomo che ama sta cercando di salvarla dal matrimonio con Colak, lo implorerà di lasciarla andare per evitare di rischiare la vita, ma lui non la ascolterà.

Vahap riuscirà a rubare la pistola a uno dei rapitori e sparerà contro suo fratello, ferendolo al petto in modo molto grave.

Vahap appoggerà Colak fino a sparare contro suo fratello

Sermin e Vahap correranno da Colak a dirgli quello che era accaduto tra i fratelli Keskin. L'uomo sarà furioso nel vedere il suo giorno di nozze rovinato e chiederà a Sermin come mai Abdulkadir volesse rapire la sua futura moglie.

La donna gli risponderà che Keskin probabilmente ha agito per fargli un dispetto e Hesmet giurerà vendetta. Nel frattempo, Betul e l'autista porteranno Abdulkadir in un luogo nascosto, dove un medico potrà occuparsi di lui senza coinvolgere la polizia. Quando arriveranno sul posto, però, il dottore vedrà le gravi condizioni di cui versa Abdulkadir e dirà di non poterlo operare. L'uomo dirà a Betul di correre in ospedale perché Keskin rischia seriamente di morire. Disperata, la donna seguirà il consiglio porterà Abdulkadir al pronto soccorso. Keskin sarà operato e Betul gli starà accanto, pregando per la sua salvezza. "Ti prego, resisti. Per favore, non lasciarmi", implorerà Betul in lacrime, ma Abdulkadir non si sveglierà.

La donna non avrà più tempo e dovrà andare da Colak se non vorrà perdere l'eredità. Dopo aver chiesto perdono al suo amore, correrà a sposarsi.

Uno sguardo al futuro: Betul e Sermin ancora senza un tetto

Dando uno sguardo al futuro, si evince che la scelta di Betul avrà un peso non indifferente per la sua vita. Abdulkadir al suo risveglio si renderà conto di essere stato lasciato in gravi condizioni solo per un interesse economico e non vorrà saperne di Betul. Quest'ultima gli chiederà disperatamente perdono ma non servirà a nulla, tanto che Keskin la butterà fuori dalla villetta con Sermin. Colak, dal canto suo, capirà che Betul lo sta solo usando e per questo si sposerà con lei solo per finta.

Appena dopo le false nozze, Colak sorprenderà Betul nel tentativo di avvelenarlo e andrà su tutte le furie. Per ottenere molte ricchezze, le due donne finiranno per restare ancora una volta senza la loro casa come era già accaduto per ben due volte in passato.