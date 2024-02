Nella puntata di Terra Amara del 1° marzo Fikret riuscirà nel suo intento: smascherare Mehmet Kara. Andrà a Beirut insieme a Çetin e grazie a un giornale trovato in una libreria scoprirà che il suo acerrimo nemico in realtà è Hakan Gümüşoğlu. Non vedrà l'ora di rientrare a Çukurova per raccontare tutto a Züleyha, ma ci sarà un "piccolo intoppo": in Libano scoppierà la guerra civile e i due ragazzi non potranno rientrare in Turchia.

La promessa di Fikret fatta a Züleyha

Fikret farà una promessa a Züleyha: scoprire che cosa nasconde Mehmet Kara. Entrambi temono che possa essere Hakan Gümüşoğlu, dopo che Vahap ha urlato questa cosa in pieno centro a Çukurova.

Questa verità può nascondersi in una città, a Beirut, dove Mehmet ha vissuto ed è molto stimato, così Fikret deciderà di partire insieme a Çetin per il Libano.

In città verranno aiutati da un amico di Vahap. Non farà la cosa per cortesia ma più per dovere, visto che Vahap è stato minacciato da Fikret.

Finalmente Fikret scopre la verità su Mehmet

Dove li condurrà quest'uomo? Li porterà in una sorta di libreria/biblioteca che raccoglie non solo tanti libri, ma anche dei vecchi quotidiani, e sarà proprio qui che a Fikret verrà consegnato un giornale scritto in francese.

Un po' complicato da decifrare, ma Fikret ha vissuto per tanti anni in Europa e conosce un po' la lingua. Leggendo l'articolo, e soprattutto guardando la foto, avrà la conferma di ciò che immaginava: Mehmet Kara in realtà è Hakan Gümüşoğlu.

In Libano scoppia la guerra

"Ti ho smascherato, finalmente so chi sei veramente", dirà Fikret con un moto d'orgoglio e non vedrà l'ora di rientrare a Çukurova per raccontare tutta la verità a Züleyha, ma mentre saranno nella libreria succederà l'impensabile.

Si sentiranno delle esplosioni e c'è chi penserà a un "semplice" attentato, ma la verità sarà un'altra: la radio annuncerà che in Libano è scoppiata la guerra civile.

Fikret e Çetin non sapranno cosa fare. Vorrebbero muoversi e andare verso l'ambasciata, ma è troppo pericoloso. Quale decisione prenderanno?

Su Canale 5 Terra amara torna in prime time con due appuntamenti settimanali

Da questa settimana Terra amara torna in prima serata con due appuntamenti speciali: non solo nella serata del giovedì, ma anche in quella del venerdì.

La vicenda della scoperta di Fikret, per esempio, andrà in onda proprio nella prima serata del venerdì.

Questa programmazione dovrebbe proseguire per tutto il mese di marzo. Il finale di serie è previsto per il 30 marzo, mentre dal 2 aprile dovrebbe arrivare al posto di Terra amara la nuova soap Endless love, che vede tra i protagonisti anche l'interprete di Fekeli, Kerem Alışık.