Prossimamente in Terra Amara Zuleyha scoprirà che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gomusoglu e non la prenderà affatto bene. Non solo gli darà dell'impostore, ma racconterà tutta la verità su di lui in una conferenza stampa pubblica. Non contenta, lo denuncerà e lo farà arrestare. Inoltre non ne vorrà più sapere di lui, nemmeno come socio della Holding Yaman.

Zuleyha scopre che Mehmet è Hakan e medita vendetta

A breve in Terra amara anche Zuleyha verrà a sapere che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gomusoglu. Accadrà nel momento in cui Lutfiye troverà un ritaglio di giornale tra le cose di Fikret, dal quale sarà chiara la vera identità dell'uomo che si è sempre spacciato per Mehmet.

La zia di Fikret non perderà tempo e correrà da Altun mostrandole il giornale.

La reazione della donna sarà veemente. In primis affronterà il falso Mehmet faccia a faccia, accusandolo di essere un impostore. Hakan avrà il cuore spezzato, visto che si sarà ormai innamorato perdutamente di lei. Ma Altun non avrà nessuna intenzione di perdonarlo.

Zuleyha denuncia Hakan e lo fa arrestare

Zuleyha non riuscirà proprio a sopportare l'idea di essere stata raggirata da Hakan per tutto questo tempo. Accecata dalla rabbia, convocherà una conferenza stampa, durante la quake svelerà tutta la verità su Mehmet e sui suoi raggiri. Inoltre la donna sporgerà denuncia e lo farà arrestare.

Comunque Hakan non rimarrà per molto tempo dietro le sbarre.

Il procuratore lo rilascerà quasi subito, sostenendo che Hakan non sia il trafficante d'armi che tutti stanno cercando. Si tratterebbe di un caso di omonimia: una spiegazione che lascerà qualche dubbio e che alimenterà l'alone di mistero su di lui.

Ovviamente la scarcerazione di Hakan manderà Zuleyha su tutte le furie. La donna sarà decisa cancellarlo dalla sua vita e dall'azienda e studierà un modo per ricomprare il 25% delle azioni della Holding Yaman in possesso di Gomusoglu.

Il punto su Zuleyha e i suoi amori in Terra amara

Il primo grande amore di Zuleyha Altun in Terra amara è stato Yilmaz Akkaya. I due non sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore a causa degli ostacoli messi sul loro cammino principalmente da Hunkar Yaman: era stata proprio quest'ultima a costringere Zuleyha a sposare suo figlio Demir.

Dopo varie peripezie, Zuleyha e Yilmaz erano però sembrati sul punto di ritrovarsi e di iniziare una vita insieme, ma il destino ha giocato loro un brutto scherzo. L'uomo infatti è morto in un incidente stradale. Successivamente Zuleyha si è riscoperta innamorata di Demir, ma anche questa storia d'amore ha avuto un tragico epilogo, visto che Yaman è stato fatto sparire per diverse settimane prima di essere ritrovato senza vita dentro un frigorifero.

L'ingresso in scena di Hakan (alias Mehmet) aveva riacceso il cuore di Zuleyha, ma anche questa volta per lei non ci sarà il lieto fine.