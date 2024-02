Per Betül non è in programma un futuro felice e le prossime puntate di Terra Amara lo narreranno nei minimi dettagli. Sarà la colpevole della morte di Hakan e per questo finirà in carcere, ma quando uscirà non troverà nessuno ad attenderla perché Sermin morirà per via di un infarto.

La morte di Hakan cambia in peggio la vita di Betül

Ci sarà un episodio che delineerà il prima e il dopo della vita di Betül e sarà la morte di Hakan. Sarà lei a ucciderlo, anche se la sua reale intenzione sarebbe stata quella di far fuori Züleyha. Non ce la farà perché sarà Hakan a intervenire e a salvarle la vita.

Vista la velocità della sequenza l'unica cosa che potrà fare sarà intercettare il proiettile e usare il suo corpo come scudo.

Sarà così che Hakan verrà portato d'urgenza in ospedale, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione non ce la farà. Züleyha sarà talmente impegnata ad affrontare il suo dolore che non avrà tempo per pensare a catturare Betül e la ragazza avrà il tempo necessario per darsela a gambe levate.

La latitanza con Abdülkadir

Progetterà la fuga all'estero con Abdülkadir: la prima tappa sarà la Siria, successivamente si trasferiranno a Parigi, luogo per niente sconosciuto a Betül visto che ha vissuto lì durante gli studi universitari. I piani dei due però andranno male. Uno potrebbe pensare a chissà quale imboscata, invece sarà Füsun a fregarla.

Quando Betül le confiderà dove si trova, la donna correrà subito a dirlo a Züleyha e Fikret, che si recheranno in Siria e riporteranno i due fuggitivi a Çukurova per farli arrestare. Per loro ci sarà la carcerazione preventiva in attesa di processo.

Betül condannata all'ergastolo

Dopo tre mesi ci sarà la sentenza del giudice: Abdülkadir verrà condannato alla pena di morte per l'omicidio di Fekeli, mentre a Betül verrà dato l'ergastolo per il delitto di Hakan.

La ragazza, alla fine, uscirà dal carcere dopo 24 anni, ma fuori non troverà nessuno ad attenderla.

Sermin è morta: è stata colta da infarto mentre svolgeva il lavoro da spazzina per le strade di Çukurova. Per lei non c'è stato nulla da fare: il suo corpo è rimasto a terra per diverse ore e nessuno si è accorto di che cosa le fosse successo.

Solo la polizia l'ha ritrovata dopo diverse ore. Vista la dipartita della madre, la ragazza non se la sentirà di rimanere a Çukurova e lascerà il paese per sempre.

Selin Genç torna a Verissimo

Verissimo continuerà ad accogliere nel suo salotto i protagonisti di Terra amara e durante la puntata di sabato 24 febbraio ci sarà Selin Genç, colei che nella serie ha interpretato il ruolo di Gülten. L'attrice avrà modo di parlare dell'uscita di scena del suo personaggio, morto durante le puntate della scorsa settimana a causa di un incidente stradale.