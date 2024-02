Abdulkadir morirà in una rissa in prigione nelle ultime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni spiegano che il nemico di Zuleyha sarà condannato all'ergastolo per l'omicidio di Fekeli e pagherà per il male commesso. Prima di essere arrestato, Abdulkadir tenterà di fuggire in Siria con Betul, ma Fikret riuscirà a trovarlo e a consegnarlo alla giustizia con la sua complice.

La guerra di Fikret contro Abdulkadir

LAdbulkadir sarà smascherato per l'omicidio di Fekeli commesso tempo fa. Fikret sentirà i discorsi di Zuleyha e Lutfiye e non esiterà ad andare a cercarlo per vendicarsi di lui.

L'uomo sarà rapito e rinchiuso in un capanno a cui Fikret darà fuoco, ma riuscirà a salvarsi. Nonostante abbia la certezza della colpevolezza di Abdulkadir non avrà nessuna prova per incastrare Keskin e ci vorrà ancora del tempo prima di ottenere giustizia.

Quando Betul ucciderà Hakan Gumusoglu invece di Zuleyha, si darà alla fuga e Abdulkadir la seguirà in Siria, ma questa volta per loro non andrà tutto come previsto.

Betul non tornerà mai più a Cukurova

Zuleyha e Fikret verranno a sapere che Abdulkadir e la sua complice si trovano in Siria e vi si recheranno per cercare di catturarli. Per Betul e Abdulkadir arriverà ben presto il momento di fare i conti con la giustizia e i giudici decideranno di punire entrambi con l'ergastolo.

Betul finirà in prigione per l'omicidio di Hakan Gumusoglu: sarà poi rilasciata dopo ben 24 anni, ma non rimetterà mai più piede a Cukurova. Abdulkadir, invece, non ritornerà mai in libertà e in carcere finirà i suoi giorni, venendo ucciso dagli altri detenuti in una rissa.

La fine di Abdulkadir

Nelle puntate precedenti, prima di essere arrestati, Betul e Abdulkadir avevano avuto da Fikret la possibilità di scegliere il proprio destino.

Il nipote di Lutfiye metterà i fuggitivi di fronte alla scelta di seguirlo in Turchia per essere processati o di scappare e farsi uccidere in Siria. Betul ha avuto dubbi e ha subito accettato di raggiungere la Turchia per affrontare il processo. Abdulkadir, invece, ci penserà un po', anche se poi prenderà la stessa decisione della donna.

L'uomo, infatti, ha capito subito che Fikret lo avrebbe ucciso e ha preferito non dargli questa soddisfazione.

In Terra amara si conferma la tendenza a non esserci alcun lieto fine per gli "antagonisti", ad esempio nella precedente stagione Umit e Behice erano morte dopo essere state smascherate.