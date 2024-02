Per Zuleyha giungerà il momento di pareggiare i conti con Erdil, nelle puntate di Terra Amara in programma dal 26 febbraio all'1 marzo. In questa settimana, la soap opera andrà in onda ben due volte nella fascia serale: il giovedì e il venerdì. La vedova di Demir subirà un tentato stupro per mano dell'operaio di Ozhan, per questo lo farà sequestrare e lo minaccerà di morte.

Nel frattempo anche Betul ne vivrà delle belle. Dapprima sarà sequestrata dagli uomini di di Gungor, per poi finire nel mirino di Colak. Quest'ultimo intende sposare la figlia di Sermin, ignaro dell'interesse che la madre della ragazza provi per lui.

Intanto Fikret e Cetin scopriranno la vera identità di Hakan.

Gaffur e Rasit cercano di comprare i voti dei braccianti

L'identità di Mehmet-Hakan sarà sul punto di essere scoperta quando Zuleyha avrà tra le mani una lettera sospetta. Si tratta della missiva che Betul ha scritto per ricattare l'uomo. Per non farsi scoprire, il vero Hakan dirà che gliel'ha inviata una sua ex di Beirut, ancora innamorata di lui.

Intanto i braccianti avranno bisogno di una nuova guida, visto che Saniye è deceduta e il suo posto è rimasto vacante. Sarà così che l'ex sarta Altun indirà le elezioni per eleggere il nuovo responsabile. A farsi avanti per questo ruolo saranno Gaffur e Rasit, i quali faranno qualsiasi cosa pur di aggiudicarsi i voti degli operai della tenuta.

I due uomini arriveranno persino a fare delle promesse ai braccianti, pur di comprarsi i voti. Ma quando il giorno delle elezioni giungerà, ad avere la meglio sarà Gaffur.

Betul sequestrata, Zuleyha minaccia Ozhan per il tentato stupro

Spazio anche a Betul, che subirà un sequestro da parte degli scagnozzi di Gungor. Questi vorranno impedire che la donna possa vuotare il sacco in merito alla vera identità di Hakan.

Allo stesso tempo, anche Zuleyha ordinerà un sequestro: quello di Erdil. Quest'ultimo è colpevole di aver tentato di violentare la vedova di Demir quando si trovava a Ozhan. Zuleyha dapprima lo umilierà e poi lo minaccerà di ucciderlo qualora continui ad abusare altre donne.

Non si placa il dolore della dipartita di Gulten, che Cetin continuerà a disperarsi sulla tomba dell'amata.

Alla villa, frattanto, la piccola Uzum inizierà a riprendersi dopo l'incidente subito a causa di una moto. Hakan andrà a far visita alla bambina, e lo stesso farà anche Fikret. Intanto un grave incidente accadrà nei pressi al mulino e Zuleyha si fionderà sul posto.

Cetin e Fikret scoprono la vera identità di Hakan, Colak vuole sposare Betul

Mentre Lutfiye si accingerà ad affrontare il suo primo giorno in Consiglio Comunale, Fadik si sentirà esasperata a causa di Cevriye. Quest'ultima è stata assunta alla villa come nuova cuoca, ma finirà per impartire troppi ordini a Fadik oltre a pretendere indietro i soldi che ha prestato a Rasit. Come se non bastasse, Rasit sarà tormentato da Gaffur, il nuovo capo dei braccianti.

Le parole di Fusun finiranno per illudere Sermin, la quale inizierà a pensare che Colak sia interessato a lei. In realtà l'uomo vorrà convolare a nozze con Betul. Cetin e Fikret si recheranno a Beirut per indagare su Hakan e grazie a delle notizie rinvenute in alcuni giornali francesi riusciranno a scoprire la sua vera identità.

Fan esultano per il gesto di Zuleyha contro Erdil

Dopo il tentato stupro subito per mano di un operaio di Ozhan, Zuleyha non esiterà a farsi giustizia. La vedova di Demir farà sequestrare Erdil e lo minaccerà: se solo proverà ad abusare sessualmente di altre donne, lo ucciderà. I fan di Terra amara, appresa la notizia sui social, hanno espresso la loro opinione in merito alla vicenda.

In tanti hanno espresso parere favorevole per il gesto di Zuleyha, definendola addirittura una "giustiziera" se non una sorta di "wonder woman" della Turchia.

"È arrivata la giustiziera", ha scritto una fan sui social. "Bravissima, fai bene. Mettili tutti in ginocchio... ti hanno tutti tradito... tutti traditori.... Zuleyha ne hai passate tantissime" ha commentato un'altra fan della soap. "Altro che la signora Huncar... abbiamo Zuleyha Wonder Woman turca eccezionale", questo il parere di un altro utente.