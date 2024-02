Sermin e Betul andranno a vivere in una baracca ingannando tutti nelle puntate di Terra Amara in onda a febbraio. Madre e figlia metteranno in atto un piano per screditare Zuleyha, colpevole di averle cacciate dalla tenuta. Sermin e sua figlia, inoltre, rilasceranno un'intervista in cui tenteranno di dare un'immagine di Zuleyha completamente diversa dalla realtà, rivelando che è un'opportunista che pensa solo al potere.

La scoperta di Zuleyha e il piano di Betul e Sermin

Nelle prossime puntate di Terra amara gli inganni di Betul saranno scoperti da Zuleyha che punirà severamente lei e sua madre.

La vedova di Yaman si recherà alla villetta da Betul e manderà via dalla tenuta lei e Sermin. Le due donne resteranno senza casa, ma avranno molto denaro a disposizione, viste le grandi cifre sottratte all'azienda Yaman. Betul e sua madre avranno la disponibilità di comprare un'altra casa o vivere per lunghi periodi in albergo, ma non lo faranno. Le due donne penseranno a mettere in atto un piano di vendetta contro Zuleyha e andranno a vivere nelle baracche, fingendo di essere povere e disperate. Betul continuerà a negare ogni responsabilità sulla frode dell'azienda e mostrando di vivere in miseria mirerà a far pensare a tutti che Zuleyha è una donna cattiva e senza cuore. La sera, invece, le due donne andranno a mangiare in ristoranti di lusso, lontani da Cukurova, in modo che nessuno le veda.

L'intervista di Sermin contro Zuleyha

Sermin e Betul faranno in modo che tutti si accorgano della loro povertà e saranno contente quando un fotografo le riprenderà nei loro momenti difficili. Per la cugina di Demir non sarà facile reggere il gioco, ma Betul le chiederà di resistere perché in questo modo avranno la loro rivincita.

Le condizioni di Sermin e sua figlia incuriosiranno presto tutta Cukurova e un giornalista si recherà da loro a chiedere cosa sia potuto accadere nella loro famiglia. Betul e sua madre non aspettavano altro e rilasceranno volentieri un'intervista. Sermin dirà al giornalista che Zuleyha ha mostrato a tutti un lato falso di sé e solo lei conosce la sua vera natura.

La donna spiegherà che quando è arrivata a Cukurova, Zuleyha era povera e desiderava solo il potere degli Yaman. Sermin racconterà che la signora che tutti rispettano in realtà è molto cattiva e loro ne sono la dimostrazione.

Un passo indietro: la frode di Betul è stata smascherata

Nelle puntate precedenti, Saniye ha notato che un uomo recintava uno dei loro terreni e quando gli ha chiesto spiegazioni ha capito che la terra era stata venduta. La donna è corsa da Zuelyha che ha iniziato a indagare a riguardo e ha scoperto che Betul ha venduto diverse proprietà Yaman senza alcun permesso, intascando il denaro. A quel punto Zuleyha ha subito avvisato Fikret che ha lasciato la sua fidanzata a un passo dall'altare. Betul e Sermin hanno negato tutto, ma non è servito a nulla e hanno perso il loro posto alla tenuta Yaman.