Zuleyha sarà sequestrata nel cuore della notte nella puntata di Terra Amara in onda nella serata di giovedì 22 febbraio. Colak ordinerà a suo figlio Osan e a un operaio di tendere una trappola alla signora di Cukurova e portarla da lui. I due uomini eseguiranno gli ordini, ma prima di portare Zuleyha alla nave di Colak l'operaio proverà ad abusare della donna. Osan, per timore di suo padre, impedirà al suo collega di agire. Quando arriveranno alla nave, Colak accoglierà Zuleyha con delle scuse, ma proprio in quel momento arriverà Mehmet e salverà la sua amata.

La trappola per Zuleyha e il rapimento nella notte

Saranno momenti di forte tensione per Zuleyha che cadrà nella trappola di Colak. Tutto inizierà con una telefonata da parte di un operaio che in piena notte avvertirà la donna di un grave incidente avvenuto all'azienda Yaman. Zuleyha, sapendo che due dei suoi uomini sono intrappolati, non esiterà a prendere la macchina e raggiungere la fabbrica. Osan e l'operaio, per conto di Colak, aspetteranno la donna a metà strada per bloccarla e rapirla. Zuleyha sarà imbavagliata e caricata in macchina, mentre i due rapitori inizieranno a pensare che potrebbero approfittare del momento. L'operaio suggerirà ad Osan di fermarsi in un posto tranquillo e abusare di Zuleyha, ma il figlio di Colak avrà troppa paura della reazione che avrebbe suo padre e non lo farà.

Le brutte intenzioni del socio di Osan nel confronti di Zuleyha

Nonostante l'insistenza dell'operaio, Osan non cederà e punterà la sua arma contro il collega per rimetterlo in riga. Zuleyha vivrà attimi di terrore, ma fortunatamente la violenza non si consumerà e Osan la farà risalire in macchina. Gli uomini si dirigeranno alla nave dove li attenderà Colak che nel vedere Zuleyha la accoglierà con delle scuse.

L'uomo affermerà di non essere complice dei rapitori e incolperà di tutto suo figlio Osan. In quel momento arriverà Mehmet che urlerà contro Colak e salverà Zuleyha. La donna, pur non essendo in ottimi rapporti con Mehmet, gli sarà molto grata e si sentirà al sicuro tra le sue braccia. Kara andrà via con Zuleyha, giurando a Colak che pagherà con la vita per quello che ha fatto.

L'umiliazione di Colak e la voglia di vendetta

Nelle puntate precedenti, Colak ha fatto di tutto per riprendere il potere su Cukurova ed è arrivato a distruggere le baracche seminando il panico tra i contadini. Mehmet e Fikret hanno aiutato i braccianti a ricostruire le loro case e hanno portato loro del cibo, mentre Zuleyha ha affrontato Colak al centro della città. Di fronte a tutti gli abitanti, Zuleyha ha umiliato il nuovo arrivato, urlandogli che i suoi modi bulli non sono graditi a Cukurova. Colak è stato costretto ad andare via per il forte imbarazzo, ma ha promesso che Zuleyha avrebbe pagato per questo affronto.