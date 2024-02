Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno regalato un colpo di scena decidendo di uscire insieme da Uomini e donne. Tutto è avvenuto nella registrazione del 31 gennaio e la notizia ha scatenato una miriade di commenti da parte degli utenti sui social. Molti si dicono delusi e nello stesso sorpresi dalla scelta della dama e pensano che lei sia 'impazzita'. Qualcun altro si dice convinto che la storia non durerà e che presto li rivedremo in studio.

Roberta lascia U&D con Alessandro, la delusione dei fan: 'È impazzita'

La registrazione di Uomini e donne del 31 gennaio ha regalato un vero e proprio colpo di scena ai fan del dating di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme il programma. Decisione che ha spiazzato i fan di Uomini e donne che non si aspettavano che Roberta desse un'altra possibilità al cavaliere di Salerno dopo quanto successo nelle ultime settimane. Invece la dama di Cassino ha messo da parte tutte le delusioni ricevute in passato da Alessandro e ha deciso di viversi la storia con lui fuori dagli studi televisivi. Su Facebook e X (ex Twitter), molti utenti si sono mostrati delusi da Roberta, visto che credevano che non ci sarebbe ricascata. Invece, a quanto pare, i sentimenti che la dama prova per Alessandro sono più forti di qualunque delusione. Sui social, riferendosi a Roberta, c'è chi scrive: 'È impazzita'.

Fan polemici su Alessandro e Roberta: 'Durerà come un gatto in tangenziale'

Sempre scorrendo i tanti commenti apparsi sulle varie piattaforme, si legge: "Cara Roberta ti facevo più intelligente". Altri ancora reputano che la dama non abbia dimostrato carattere cedendo al corteggiamento di Alessandro in men che non si dica. In effetti la dama di Cassino non ha resistito molto.

Sono bastati pochi giorni di corteggiamento serrato per farla capitolare. Dando uno sguardo alle reazioni dei fan del programma, si può notare come molti siano convinti che la storia tra i due fuori dagli studi tv non durerà. In tanti infatti scrivono: "Durerà come un gatto in tangenziale". Altri ancora: "Vedremo quanto dureranno".

Insomma pare chiaro che una gran fetta di pubblico non crede al lieto fine per questa coppia.

Roberta e il debole per Alessandro

Mentre i fan sui social si mostrano stupiti della decisione di Roberta, va sottolineato che la dama di Cassino non ha mai nascosto di avere un debole per Alessandro. La dama non lo ha mai dimenticato, neppure quando lui le aveva preferito Ida Platano. Roberta era rimasta a Uomini e donne, ma alla fine non si era rimessa mai in gioco veramente con nessun cavaliere, forse aspettava il ritorno di Vicinanza. Ritorno che alla fine c'è stato con un lieto fine per Roberta.