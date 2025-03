Nelle puntate di Tradimento in onda lunedì 17 e martedì 18 marzo, Tarik avrà un duro confronto con Tahir, che pretenderà da lui il pagamento di cinque milioni di dollari entro un mese. Nel frattempo, Sezai resterà in carcere con l'accusa di traffico di droga e ignaro del fatto che Tarik gli abbia sottratto il cellulare per far credere a Guzide che lui si trovi in Canada. L'ex giudice, infatti, non sospetterà minimamente che il suo amico sia in realtà dietro le sbarre.

Tarik viene ricattato da Tahir: anticipazioni del 17 marzo

Due uomini rapiranno Tarik.

Si scoprirà che l'ordine è partito da Tahir, uno dei suoi clienti in combutta con Elmas. L'uomo pretenderà che Tarik faccia togliere l'ingiunzione su un suo terreno oppure che gli paghi cinque milioni di dollari entro un mese. Un ricatto al quale Tarik sarà costretto a sottostare per riottenere la libertà. Nel frattempo, Oylum sarà gelosa dopo aver scoperto che Tolga e Selin sono stati paparazzati insieme e che l'amica viene presentata come la sua nuova fidanzata. Quando Behram si presenterà a casa di Oylum per farle una sorpresa, la ragazza si mostrerà indispettita e non gradirà il gesto.

Sezai ancora in carcere, Guzide ne è all'oscuro: trama del 18/03

Sezai continuerà a essere trattenuto in carcere con l'accusa di traffico di droga.

L'uomo respingerà tutte le accuse, ma gli inquirenti non gli crederanno. Nel frattempo, Tarik invierà dei messaggi a Guzide fingendosi Sezai e le farà credere che l'uomo è atterrato in Canada. L'ex giudice non sospetterà minimamente che Sezai sia in carcere, accusato ingiustamente. Yesim, invece, chiederà a Tarik di riattivare le utenze della loro casa, ma l'uomo non potrà farlo, visto che in realtà la villa non è intestata a lui, ma a un suo cliente.

Nelle trame successive, un uomo sparerà contro Guzide e Zeynep, ma, fortunatamente, le due donne usciranno illese dall'attentato. L'ex giudice sarà convinta che sia stato Ismet, delegato della Pedromol, a dare l'ordine di ucciderla.

Tradimento ha sostituito Endless Love nel cuore del pubblico

Mediaset ha puntato molto su Tradimento, scegliendola per rimpiazzare una serie amatissima come Endless Love nel palinsesto di Canale 5.

La scommessa è stata vinta, poiché la serie sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti, con una media di 2,3 milioni di telespettatori a puntata e uno share che oscilla tra il 19% e il 21%. Dal 16 marzo, oltre agli appuntamenti in daytime dal lunedì al sabato, si è aggiunto anche quello della domenica pomeriggio.