Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa che andranno in onda dal 25 al 29 marzo ci annunciano che Manuel sarà in pena per Jimena e che la baronessa Elisa De Grazalema nuocerà alla salute di Catalina per impedirle di recarsi all'istituto bancario e scoprire le sue macchinazioni con Lorenzo.

Candela vorrebbe ringraziare Don Carlos per l'aiuto che le ha dato.

Candela chiede un favore a donna Pia

Elisa verrà a sapere che Catalina vorrebbe andare in banca per controllare i conti della tenuta ed interverrà tempestivamente per impedirglielo.

Con uno stratagemma ben attuato, la baronessa farà in modo che la giovane si sloghi una caviglia e lasci ad Alonso l'incombenza di recarsi all'istituto bancario.

Candela vorrebbe organizzare una cena di ringraziamento per don Carlos e chiederà a Lope di aiutarla a preparare un menù adeguato all'occasione. Più tardi, la domestica incontrerà donna Pia e le chiederà il permesso di utilizzare il suo ufficio come luogo per l'evento.

Nuovi dissapori fra Jana e Manuel

Non avendo capito che i malori di Jimena sono solo un espediente per tenerlo in pugno, Manuel cercherà un modo per alleviare le sue pene. Non avendo esperienza in campo di donne gravide, il giovane chiederà aiuto a Jana che invece ha capito che la sua rivale sta mentendo.

Non riuscendo più a sopportare la situazione, la cameriera cercherà di far capire a Manuel ciò che sta accadendo, finendo però per litigare con lui.

Più tardi, il giovane incontrerà don Pedro che gli parlerà dei nuovi progetti che intende portare avanti. Sentendosi in colpa nei confronti di Jana però Manuel andrà a cercarla e le chiederà scusa, confidandole di essere stato invitato a partecipare al torneo dei suoi sogni, la Coppa Herzog Staackman.

L'entusiasmo dei due giovani però si affievolirà quando l'uomo confesserà di non poter partecipare all'evento per via di Jimena.

Donna Pia chiederà ad Alonso il permesso di dividere la sua camera con il marito in modo da rendere autentico il loro matrimonio. La donna ancora non sa che da lì a poco scoprirà qualcosa di terribile sul conto di Gregorio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Curro ha ordinato al padre di non trattare male Jana perché è stato lui a vederlo con la baronessa e potrebbe raccontarlo a tutti.

Simona vorrebbe confidare a Candela che le lettere che riceve dai figli sono false, ma alla fine non la fa quando scopre che l'amica ha una cotta per don Carlos. Lope chiede scusa a Salvador e Maria per aver litigato con entrambi, mentre Elisa e Lorenzo continuano a tramare contro Catalina.