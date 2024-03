Hope tornerà dal suo viaggio di lavoro per stare vicina a Brooke nelle prossime puntate di Beautiful. La signora Logan ringrazierà sua figlia e le racconterà della visita di Stephen e Lucy. Dopo averla abbracciata ed essersi sfogata, Brooke dirà a Hope che preferisce restare da sola con i suoi ricordi, che ormai sono tutto quello che le restano di Ridge che in quel momento sta sposando Taylor.

I tormenti di Brooke il giorno delle nozze di Ridge

Brooke vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita i giorno delle nozze tra Ridge e Taylor. La donna potrà contare sulla vicinanza della sua famiglia visto che oltre a Katie e Donna riceverà la visita inaspettata di suo padre Stephen e della sua fidanzata Lucy.

L'affetto da cui è circondata non basterà a consolare Brooke che continuerà a domandarsi come abbia potuto fare Ridge ad arrendersi rinunciando alla loro storia d'amore. Mentre la donna sarà da sola, Hope arriverà inaspettatamente ad abbracciarla. La direttrice della Hope for the future tornerà dal suo viaggio di lavoro per stare accanto a sua madre sapendo che per lei si tratta di un giorno molto difficile da affrontare. Brooke racconterà a sua figlia della visita di Stephen e la ringrazierà per aver pensato a lei. La signora Logan sarà anche tra i pensieri di Deacon che nonostante le frecciatine sarcastiche di Sheila si domanderà se la donna riuscirà a superare il dolore per l'abbandono di Ridge.

L'abbraccio con Hope e la richiesta di restare da sola

A casa Logan, Hope sarà molto preoccupata per sua madre, soprattutto perché potrebbe ricadere nel tunnel dell'alcool. Brooke rassicurerà sua figlia, dicendole che non berrà, ma continuerà a domandarsi come Ridge abbia potuto voltarle le spalle all'improvviso per correre da Taylor.

La donna dirà a Hope che ormai la cerimonia tra il suo ex marito e la madre di Thomas dovrebbe essere finita e le chiederà di restare da sola. Hope insisterà per restare ancora un po' con sua madre, ma Brooke le dirà che preferisce ripercorrere i suoi ricordi con Ridge: ormai sono tutto quello che le restano.

Cosa è successo davvero alle nozze di Ridge e Taylor

Nelle puntate precedenti, Ridge e Taylor sono arrivati all'altare e Brooke è caduta nello sconforto. Quello che la signora Logan ancora non sa è che il matrimonio non si è celebrato perché è stato interrotto da Steffy. Quest'ultima, infatti, ha scoperto da Douglas che Thomas ha ingannato i suoi genitori camuffando la voce di Brooke nella chiamata agli assistenti sociali. Dopo aver affrontato duramente suo fratello, Steffy ha detto la verità a Ridge. Nonostante il grande desiderio di rivedere i suoi genitori di nuovo insieme, Steffy non ha voluto essere complice della grande bugia di suo fratello e ha preferito essere onesta con sua madre e Ridge.