Steffy interromperà le nozze dei suoi genitori nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che Douglas rivelerà a sua zia il piano di Thomas per separare Brooke e Ridge e non riuscirà a tacere. Poco prima del matrimonio Steffy dirà a sua madre che la telefonata di Brooke agli assistenti sociali era finta, ma Taylor si lascerà convincere da Thomas e arriverà all'altare nonostante tutto. Steffy interverrà durante la cerimonia e dirà a Ridge che Brooke non gli ha mai mentito.

Douglas vuoterà il sacco con la zia Steffy

Un colpo di scena sorprenderà i telespettatori di Beautiful durante la cerimonia di nozze tra Ridge e Taylor.

Il piccolo Douglas sarà tormentato dai sensi di colpa per il segreto di suo padre che ha telefonato agli assistenti sociali con la voce di Brooke per dividerla da Ridge. Thomas proverà più volte a convincere il bambino che tacere è la cosa più giusta perché permette alla famiglia di riunirsi dopo tanto tempo. A Steffy, però, non sfuggirà il malumore di Douglas che dopo qualche domanda cederà e racconterà tutto quello che ha fatto suo padre. Il bambino rivelerà a sua zia che Thomas ha effettuato la telefonata agli agenti con una app che ha modificato la sua voce rendendola simile a quella di Brooke. In quel momento Taylor arriverà nella cameretta del bambino e chiederà ai suoi figli perché non siano ancora pronti per la cerimonia di nozze.

Taylor sconvolta dalla verità di Thomas

Steffy andrà contro suo fratello e dirà a Taylor che Ridge e Brooke si sono lasciati a causa dell'inganno architettato da Thomas. La donna non riuscirà a credere che suo figlio non sia cambiato dopo tutto questo tempo e lo rimprovererà per aver preso in giro la sua famiglia. Thomas proverà a convincere sua madre che l'amore di Ridge è sincero e che l'uomo l'avrebbe sposata anche se non ci fosse stata nessuna telefonata.

Steffy non sarà d'accordo con suo fratello, ma Taylor si lascerà persuadere dalle parole di suo figlio e arriverà lo stesso all'altare. I due futuri sposi saranno di fronte a Carter e quando arriverà il momento di scambiarsi le promesse Steffy interromperà tutto. La ragazza attaccherà Thomas davanti a tutti e rivelerà a Ridge che Brooke non gli ha mai mentito sulla telefonata agli assistenti sociali.

Forrester faticherà a capire, ma quando Douglas farà ascoltare la registrazione con la voce di Thomas non ci saranno più dubbi. L'uomo sarà furioso con suo figlio e si sentirà anche molto deluso dal suo gesto che ha provocato la rottura con sua moglie.

Quando Brooke arrivò a cavallo per interrompere le nozze di Ridge e Taylor

Non è la prima volta che le nozze di Ridge vengono interrotte, Nella storia di Beautiful è successo moltissime volte che il primogenito di Eric non riuscire a portare a termine il suo matrimonio. Una delle puntate più eclatanti a questo proposito riguarda un altro matrimonio tra Ridge e Taylor, quando il personaggio era interpretato ancora da Ronn Moss. I due sposi erano sul punto di promettersi amore per tutta la vita quando Brooke è arrivata in sella a un cavallo per interrompere la festa. La signora Logan ha rivelato a Ridge gli inganni di Stephanie alle loro spalle e lo sposo ha fatto un passo indietro, decidendo di tornare con la sua Brooke.