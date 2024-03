Finn soffrirà molto per la morte improvvisa di Sheila da quello che emerge nelle puntate di Beautiful trasmesse in America. Le anticipazioni annunciano che il medico si sentirà in colpa per non essere rientrato in tempo per evitare lo scontro tra sua moglie e sua madre. Steffy avrà l'appoggio di tutta la famiglia, mentre Finn non riuscirà ad essere solidale con lei: "Hai ucciso mia madre", le dirà quando la donna proverà ad accorciare le distanze.

La perdita della madre biologica farà soffrire Finn

Per Finn arriverà un momento molto duro quando verrà a sapere che Sheila è stata uccisa da Steffy. Una volta arrivato sul luogo del delitto, il medico vi troverà Steffy, Ridge e Thomas intenti a parlare di quello che è appena accaduto.

I Forrester si stringeranno attorno a Steffy che non si capaciterà del fatto di aver ucciso una donna. Ridge e Thomas rassicureranno la moglie di Finn dicendole che non poteva fare altro che difendersi dall'aggressione di Sheila e la tragedia è stata inevitabile. Thomas dirà a Finn che non può incolpare nessuno per la morte di sua madre perché chiunque si sarebbe comportato come Steffy vedendo la pericolosa donna introdursi in casa sua. I Forrester si scuseranno con Finn per aver definito più volte "animale" Sheila, ma gli ricorderanno che per decenni la signora Carter ha perseguitato la loro famiglia. "Quell'animale era mia madre", dirà Finn alzando il tono della voce e sentendosi molto solo perché tutti saranno impegnati a consolare Steffy.

I Forrester non avranno nessuna sensibilità per Sheila

Finn non si darà pace per non essere arrivato in tempo per evitare lo scontro tra Sheila e sua moglie. Ridge continuerà a difendere sua figlia: "Non siamo assassini" e sottolineerà il fatto che poteva finire molto peggio e Steffy e i suoi figli avrebbero potuto restare feriti.

"Questa è tua moglie, devi essere forte per lei", dirà Ridge a Finn, invitandolo a sostenere Steffy. Quando Thomas e Ridge andranno via, i due coniugi resteranno da soli e non sarà facile comunicare tra loro. "Ti sento così lontano adesso", spiegherà Steffy a suo marito che continuerà a fissare il sangue di Sheila sul pavimento.

La donna proverà ancora una volta a spiegare come sono andati i fatti, racconterà che Sheila l'ha sorpresa e si avvicinava a lei con aria minacciosa. Steffy dirà a suo marito di aver preso il coltello solo per difendersi. "Hai ucciso mia madre", sarà tutto quello che risponderà Finn in lacrime per la difficile situazione. Il medico si inginocchierà e toccherà il sangue di Sheila e, piangendo Steffy si avvicinerà a lui, ma Finn si scosterà: "Il sangue di mia madre è sulla mia mano e anche sulla tua, Steffy".

L'omicidio di Sheila da parte di Steffy

Nelle puntate precedenti Steffy ha avuto molta paura quando è andata via la luce e lei era sola in casa. La donna ha sentito dei rumori provenire dal giardino e ha subito temuto che fosse Sheila.

Steffy ha preso un coltello da cucina e ha iniziato a urlare a sua suocera di uscire allo scoperto. Sheila ha ascoltato l'invito di Steffy e si è diretta verso di lei con aria minacciosa. A quel punto la moglie di Finn ha agito colpendo al cuore Sheila e togliendole la vita. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma per la signora Carter non c'è stato nulla da fare: aveva perso già troppo sangue.