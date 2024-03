Hope e Liam arriveranno a firmare le carte del divorzio nelle prossime puntate di Beautiful. Come si evince dalle anticipazioni americane, Liam vedrà sua moglie baciare Thomas e correrà da Steffy. La crisi tra i due non sarà superata, anche perché questo episodio farà capire a Hope che suo marito è sempre stato innamorato della sua rivale. La figlia di Brooke vedrà in Thomas l'unico che l'abbia sempre amata in modo esclusivo e deciderà di stare con lui. Liam e sua moglie firmeranno le carte del divorzio in un momento molto difficile per entrambi che in lacrime diranno addio per sempre al loro matrimonio.

Il bacio tra Thomas e Hope a Roma

Una grave crisi metterà fine al matrimonio di Hope e Liam nelle puntate future di Beautiful. Tutto avrà inizio a Roma, quando durante una sfilata ci sarà un bacio tra Hope e Thomas.

Liam vedrà il tradimento di sua moglie, ma preferirà evitare scenate e tornare negli Stati Uniti in attesa di sua moglie. Quando Hope tornerà dal suo viaggio in Italia, sarà subito messa con le spalle al muro da Liam e non potrà fare altro che confessare di aver baciato Thomas. Spencer sarà molto duro con Hope e le chiederà il divorzio senza sentire spiegazioni. L'uomo lascerà la sua casa e correrà da Steffy che sarà sorpresa con un bacio. La reazione di Liam farà infuriare Hope che sarà sempre più convinta di essere stata la seconda scelta per suo marito.

Brooke non riuscirà a far cambiare idea a sua figlia

Hope non ascolterà i consigli di Brooke che la inviterà a recuperare il rapporto con suo marito e sarà decisa ad andare fino in fondo. La donna avrà le idee molto chiare e vorrà dare una possibilità a Thomas, l'unico che l'ha sempre amata in modo esclusivo. Il triangolo Steffy, Hope e Liam, quindi, sembrerà essere arrivato alla conclusione definitiva e per Spencer non sarà affatto facile.

Liam incontrerà sua moglie a casa per parlare del loro matrimonio e sarà sconvolto dalla sua fermezza. Hope gli dirà di essere stanca della presenza di Steffy nelle loro vite e che probabilmente Liam non aspettava che un'occasione per correre da lei. La donna mostrerà a suo marito le carte del divorzio, pronte per essere firmate.

Spencer sarà molto triste perché non si aspettava che Hope prendesse davvero alla lettera le sue parole. I due firmeranno i documenti tra le lacrime e si diranno addio per sempre. La figlia di Brooke sarà pronta a ricominciare con Thomas, ma Liam dovrà fare i conti con Finn che è ancora il marito di Steffy.

Steffy Liam e Hope: un triangolo che dura da anni

Hope e Liam hanno avuto una storia d'amore lunga e travagliata negli anni. I due si sono conosciuti e innamorati quando Liam cercava suo padre, ma presto tra loro è arrivata Steffy.

Hope aveva poi interrotto il suo fidanzamento a causa di un bacio tra Liam e la figlia di Ridge e ha anche assistito al matrimonio tra i due. Le strade di Hope e Liam, tuttavia, si sono incrociate di nuovo quando entrambi erano impegnati.

La figlia di Ridge era con Thomas, mentre Spencer si trovava con Steffy, ma l'attrazione è stata più forte di tutto e alla fine hanno lasciati i rispettivi partner per sposarsi. La rivalità tra Hope e Steffy è poi continuata negli anni, a causa di tradimenti e ritorni, fino alla rottura definitiva.