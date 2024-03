Hope rifiuterà la proposta di nozze di Thomas, ma soffrirà molto continuando a ripetere che lo ama. Le anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America spiegano che la figlia di Brooke non si sentirà pronta ad arrivare all'altare con il suo fidanzato. Thomas sarà distrutto per la decisione di Hope e Steffy spronerà suo fratello a chiudere per sempre con lei. Hope, invece, confiderà a Brooke di amare davvero Thomas e piangerà per avergli spezzato il cuore.

La rabbia di Steffy nei confronti di Hope

Tra Hope e Thomas ci sarà un riavvicinamento importante in futuro e i due sembreranno felici insieme.

Quando l'uomo proporrà alla sua fidanzata il matrimonio, però, tutto cambierà nuovamente. Hope non riuscirà a sentirsi ancora pronta al grande passo e rifiuterà la proposta di nozze, provocando una forte sofferenza in Thomas. Quest'ultimo non ascolterà nessuna spiegazione e lascerà Hope in lacrime. Il figlio di Ridge correrà a sfogarsi con Steffy che non potrà fare altro che consolarlo e ricordargli che Hope ha sempre giocato con i suoi sentimenti. La ragazza sarà furiosa con Hope e chiederà a suo fratello di mettere un punto alla sua relazione che lo ha fatto soffrire anni. "Voglio che tu sia felice, ma non con Hope", gli dirà.

Brooke troverà sua figlia in lacrime

Nel frattempo Hope potrà contare sul sostegno di Brooke che la troverà in lacrime e le chiederà cosa c'è che non va.

"Thomas!, urlerà Hope, e piangendo spiegherà a sua madre che il ragazzo è andato via prima che lei potesse spiegargli le motivazioni del suo rifiuto. Brooke verrà a sapere che Thomas ha fatto la proposta di nozze a sua figlia e le chiederà come mai non ha accettato di sposarlo, visto che erano felici insieme. Hope affermerà che non si sente pronta per un passo del genere, ma i suoi sentimenti per Thomas sono sempre stati sinceri.

"Io lo amo, mamma, lo amo", aggiungerà, "Siamo stai così felici". Singhiozzando, Hope ricorderà l'espressione di Thomas quando ha ricevuto il suo rifiuto e non si perdonerà per avergli spezzato il cuore.

Hope e Thomas: un amore che non decolla

Nelle puntate precedenti tra Hope e Thomas è tornata la passione. In un primo momento entrambi erano d'accordo sul vivere la loro relazione in modo leggero, senza fare progetti.

Con il passare del tempo, però, sono diventati sempre più uniti, tanto che Thomas ha fatto la prima proposta di nozze a Hope. Lei con dolcezza ha rifiutato la proposta chiedendo ancora un po' di tempo e Thomas glielo ha concesso, regalandole l'anello che la ragazza ha indossato con una collana. Quando la relazione sembrava essere diventata ancora più importante, Thomas ha rinnovato la sua proposta, ma ha ricevuto una grande delusione.