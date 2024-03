Kemal si presenterà alla festa per l'anniversario di nozze di Nihan ed Ermir nella puntata di Endless Love in onda martedì 19 marzo. Le anticipazioni spiegano che lo scopo del giovane ingegnere sarà quello di restituire a Emir l'assegno usato per corromperlo: "Può usarlo per comprare un'altra collana a sua moglie", gli dirà umiliandolo. Nihan assisterà a tutta la scena restando distante e quando i due uomini finiranno di discutere si avvicinerà e si presenterà a Kemal come se non lo conoscesse. Emir avrà una strana sensazione e quando chiederà a Nihan e Kemal se si fossero già visti, lui risponderà: "Sì, conosco sua moglie".

Una collaborazione scomoda per Emir

Il matrimonio di Emir e Nihan continuerà ad essere una farsa, eppure i due si prepareranno per la festa del quinto anniversario di matrimonio. Per l'occasione, l'uomo organizzerà un grande ricevimento con molti invitati e non risparmierà a sua moglie neanche la presenza di Banu, la sua amante, sperando di farla ingelosire. Prima del grande giorno, Emir si dedicherà agli affari e dopo aver vinto l'appalto per la gestione della centrale termoelettrica con la Kozcuoglu Holding, si accorgerà che dovrà collaborare con Kemal. Infastidito dalla presenza dell'ingegnere che sicuramente gli metterà i bastoni tra le ruote, Emir proverà a corromperlo, offrendogli un assegno consistente per spingerlo a rinunciare all'incarico.

Il tentativo di corruzione non andrà a buon fine

Kemal sarà molto felice per i risultati lavorativi raggiunti e festeggerà con tutta la sua famiglia gli importanti traguardi. L'uomo riceverà l'assegno di Emir ma non avrà nessuna intenzione di farsi corrompere e per rifiutare penserà ad un momento speciale: la festa dell'anniversario di nozze.

Durante la cerimonia, Nihan sarà nauseata dall'atteggiamento falso di suo marito e dal fatto che lui abbia invitato anche Banu. La donna si allontanerà da Emir per qualche minuto e vedrà entrare nella sala Kemal. Nihan sarà pietrificata e osserverà l'uomo che ama stringere la mano a suo marito che gli andrà incontro per accoglierlo.

L'imbarazzo di Nihan e la provocazione di Kemal

Emir sarà spiazzato quando Kemal gli restituirà l'assegno con disprezzo, dicendogli che lui non si lascia comprare da un pezzo di carta. "Può usarlo per comprare un'altra collana per sua moglie", dirà, mentre Nihan si avvicinerà ai due uomini. La donna stringerà la mano a Kemal presentandosi come se fosse la prima volta, ma i loro sguardi saranno eloquenti. Emir sospetterà subito che tra i due ci sia qualcosa e quando chiederà a Kemal se conoscesse già sua moglie, lui risponderà "Sì, conosco sua moglie".