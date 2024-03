Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dall'11 al 16 marzo 2024, rivelano che Thomas cercherà di baciare Hope subito dopo il termine della sfilata. Lei però rifiuterà le sue avance e gli farà capire che tra loro non ci potrà essere nulla visto che lei è innamorata di Liam. Quando tornerà a casa dal marito, la giovane Logan si guarderà bene dal rivelare a Liam quanto accaduto con Thomas.

Thomas prova a baciare Hope, lei lo respinge

Alla villa tutti i Forrester brinderanno a Hope e Thomas, dopo il successo della sfilata. Liam invece, si ritroverà allo chalet e sarà ormai convinto di aver ormai perso Hope.

Il piccolo Douglas intanto, sarà felicissimo di vedere i suoi genitori così uniti e avrà il desiderio che possano tornare insieme. Ridge ringrazierà Hope per aver sempre creduto in Thomas anche quando nessun altro lo avrebbe fatto. Il clima alla villa sarà festoso e Thomas confesserà a Hope di non volere che lei torni a casa, poi proverà ad avvicinarsi a lei per baciarla, ma Hope si ritrarrà.

Thomas cercherà di mascherare la sua delusione e la rabbia per questo rifiuto, mentre lei gli spiegherà che tra loro non potrà esserci nulla e che non possono stare insieme.

Hope torna a casa da Liam ma mantiene il segreto sulle avance di Thomas

Mentre Hope e Thomas si troveranno così vicini, allo chalet Liam sarà sempre più preoccupato visto che la moglie non ha risposto alle numerose chiamate che lui le ha fatto.

Alla villa intanto, Hope e Thomas continueranno il proprio confronto. Il figlio di Ridge dirà a Hope che lei è l'unica donna che vuole, ma lei per tutta risposta gli dirà di amare Liam, poi lascerà la casa di Eric per tornare appunto da suo marito. Una volta tornata allo chalet, ovviamente Hope si guarderà bene dal confessare a Liam che Thomas ha provato a baciarla.

Intanto Bill dichiarerà ancora una volta i suoi sentimenti a Brooke ma lei continuerà a dirgli che l'unico amore che vuole nella sua vita è Ridge. Ben presto Logan e lo stilista avranno modo di incontrarsi e parleranno del successo della Hope For The Future. Brooke approfitterà per chiedere ancora una volta a Ridge il motivo per il quale lui l'ha piantata in asso per tornare da Taylor.

Il punto sul rapporto tra Hope e Thomas in Beautiful

Thomas Forrester è da ormai molto tempo ossessionato da Hope. In passato i due sono stati anche sposati, seppur per un brevissimo periodo di tempo, successivo alla morte di Caroline Spencer, la madre naturale di Douglas. In particolare la giovane aveva sposato il figlio di Ridge per poter adottare legalmente il bambino e dargli così un futuro sereno.

Nel corso degli anni, Thomas ha sempre cercato di riavvicinarsi a Hope, ostacolando anche il suo rapporto con Liam attraverso mille sotterfugi. Ad esempio, più di una volta, ha spinto Liam tra le braccia di Steffy proprio per allontanarlo da Hope.