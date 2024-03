Emir incontrerà Tarik e gli stringerà la mano nella puntata di Endless Love di giovedì 28 marzo. Il fratello di Kemal sarà il nuovo alleato dell'imprenditore che lo assumerà per distruggere il suo nemico. Le anticipazioni spiegano che Kemal andrà al laboratorio di Nihan e le comunicherà che ha raccontato a Emir di averle chiesto di dipingere le pareti dell'ufficio. L'ingegnere dirà alla ragazza di aver inventato questo pretesto per giustificare a suo marito la sua presenza nel suo ufficio. Kemal dirà a Nihan che si allontanerà da lei e le dirà addio per non ferire nessuno.

Quando uscirà dal laboratorio, l'ingegnere avrà uno scontro con un uomo che lo provocherà per un parcheggio. Nihan sarà molto preoccupata per lui e per Kemal sarà molto difficile mantenere le distanze.

La visita di Kemal al laboratorio di Nihan

Tra Nihan e Kemal sembrerà davvero finita per sempre, anche se entrambi continueranno a soffrire l'uno per la mancanza dell'altro. Dopo aver parlato con Emir, Kemal si recherà in laboratorio da Nihan per spiegarle cosa ha detto a suo marito per giustificare la sua presenza in ufficio. Kemal rivelerà che per non destare sospetti sulla loro vecchia storia d'amore, ha raccontato a Emir che il loro era stato un incontro di lavoro. Nihan verrà a sapere che l'ingegnere ha detto a suo marito di averle chiesto di dipingere le pareti dell'ufficio.

La ragazza sembrerà quasi incuriosita da questo finto incarico: "Non sarebbe una cattiva idea", dirà, ma Kemal non avrà nessuna voglia di scherzare. Nel frattempo, Emir e il suo socio incontreranno il nuovo alleato, pronto ad entrare nella loro squadra. Si tratta di Tarik, il fratello di Kemal, che stringerà la mano all'imprenditore e sarà assunto da lui.

Dopo gli ultimi scontri con Kemal, quindi, il fratello maggiore deciderà di voltare le spalle all'ingegnere per stare dalla parte del nemico. Per Emir sarà un passo fondamentale, perché grazie a Tarik potrà avere delle informazioni preziose su Kemal che nessun altro avrebbe potuto dargli.

La freddezza di Kemal e la sofferenza di Nihan

Kemal continuerà ad essere molto distante da Nihan e non riuscirà più a scherzare con lei come un tempo. La giovane donna, invece, non potrà fare a meno di ripensare ai momenti felici trascorsi con il suo amato in quel laboratorio. Kemal comunicherà a Nihan che da quel momento la eviterà e le dirà addio per non far soffrire più nessuno. Quando i due saranno vicini alla porta, sentiranno delle voci e Kemal andrà avanti, spaventato. Per strada ci sarà un uomo che toglierà il tergicristallo alla sua auto, lamentandosi per il uso modo di parcheggiare. Kemal si farà avanti e tra i due scoppierà una lite, tanto che arriveranno alle mani. Dopo lo scontro, Nihan correrà da Kemal per vedere se sta bene e la sua preoccupazione sarà evidente.

I due saranno ancora una volta vicini, ma l'ingegnere farà di tutto per reprimere le sue emozioni.

Il risentimento di Tarik

Nelle puntate precedenti, il ritorno di Kemal a Istanbul ha reso felice la sua famiglia ma non Tarik. Quest'ultimo ha mostrato sin da subito un certo risentimento nei confronti del fratello, colpevole di aver lasciato tutto e tutti per inseguire i suoi sogni. Tarik, invece, è rimasto nella sua città ad aiutare il padre nell'attività di barbiere e ogni sua iniziativa per ampliare l'azienda è risultata vana. L'odio di Tarik per Kemal è stato reso evidente da diversi scontri in famiglia, ma nessuno immagina che il fratello maggiore arrivi ad allearsi con Emir. Nel frattempo, Kemal ed Emir hanno iniziato una collaborazione lavorativa.

Per l'ingegnere è stata molto dura sopportare di vedere Nihan felice accanto a suo marito e questo ha scatenato in lui una voglia di vendetta. Kemal è rimasto a Istanbul e ha iniziato a provocare con la sua presenza la coppia di sposi. SI è presentato alla cena a casa Sezin regalando a Nihan uno dei suoi primi dipinti che raffigura un salvataggio, destando dei sospetti in Emir. Quest'ultimo ha iniziato ad indagare sul rapporto che c'era tra sua moglie e Kemal e per farlo non ha esitato a ricattare i Sezin con il video del finto omicidio commesso da Ozan.