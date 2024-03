Kemal si presenterà alla cerimonia per l'anniversario di nozze di Emir e Nihan nelle puntate di Endless in onda dal 18 al 23 marzo. Il giovane non avrà intenzione di lasciarsi corrompere dall'imprenditore e andrà a restituirgli l'assegno di persona. Nonostante siano passati cinque anni, Nihan ammetterà con Leyla di non aver mai smesso di pensare a Kemal e i loro sentimenti saranno reciproci. Gli sguardi tra Kemal e Nihan alla festa desteranno in Ermir e Asu il sospetto che i due ragazzi si conoscessero da tempo. Ozan, invece, scoprirà che Emir tradisce ripetutamente sua moglie e non esiterà ad aggredirlo.

L'amore vincerà il tempo e la distanza

La storia d'amore di Nihan e Kemal finirà ancora prima di iniziare, ma i due ragazzi non si dimenticheranno facilmente. La donna, costretta a sposare Emir per evitare la bancarotta della sua famiglia, si ritroverà a pensare a Kemal guardando volare il suo aquilone. La nostalgia prenderà il sopravvento e la ragazza troverà in Leyla una valida confidente. Alla donna, Nihan confesserà di amare ancora Kemal e nel frattempo anche lui continuerà a pensare a lei, nonostante le loro vite abbiano preso strade diverse. Il destino farà il suo corso ed Emir e Kemal incroceranno le loro vite in campo lavorativo. Il marito di Nihan vincerà un appalto molto importante per gestire la centrale elettrica.

Emir e Kemal costretti a collaborare per la centrale elettrica

Emir riuscirà ad avere la meglio sulla società per cui lavora Kemal, ma presto scoprirà che dovrà collaborare con lui alla gestione della centrale. L'uomo proverà in tutti i modi a tenere il ragazzo fuori dai suoi affari, provando a corromperlo con un assegno. Kemal, tuttavia, avrà già chiaro quello che vuole e restituirà l'assegno al mittente proprio durante il quinto anniversario di matrimonio di Emir e Nihan, presentandosi personalmente.

Sia Asu che Emir inizieranno a sospettare che Nihan e Kemal si conoscessero da molto tempo. Intanto Ozan capirà che il marito di Nihan non fa altro che tradirla ripetutamente e non esiterà ad aggredirlo.

La scelta di Mediaset che spera di replicare il successo di Terra amara

Endess Love è la nuova soap turca in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana che era occupata da Terra amara.

Quest'ultima proseguirà la sua corsa verso il gran finale andando in onda, per il momento, soltanto il venerdì sera. La storia di Nihan e Kemal ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo e la soap è stata distribuita in 110 Paesi. Mediaset punta sulla qualità di Endless Love per replicare il successo ottenuto da Terra amara che ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 ma è ormai quasi giunta alla fine.