Nella casa del Grande Fratello, il riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è ormai sotto gli occhi di tutti.

Nella tarda serata di martedì 19 marzo, i due concorrenti si sono di fattti isolati dal resto del gruppo appartandosi in piscina sotto il bancone del bar. Stando alle ipotesi di alcuni telespettatori, tra i due concorrenti potrebbe essere scattato anche un bacio.

Garibaldi-Luzzi: nella notte ci sarebbe stato un bacio

Mercoledì 20 marzo, sul social X diversi utenti hanno pubblicato un video in cui si vedono Beatrice e Giuseppe sempre più intimi.

Dopo aver trascorso la serata in compagnia degli altri concorrenti, i due coinquilini si sono infatti isolati dal resto del gruppo sistemandosi in piscina al di sotto del bancone del bar. Stando al rumore intercettato dai microfoni ambientali, sembrerebbe che fra Luzzi e Garibaldi sia arrivato anche un bacio.

Ovviamente al riguardo si tratta solo di supposizioni.

Cosa pensano gli utenti?

Intanto sui social gli utenti sembrano essere divisi su un possibile riavvicinamento fra Beatrice e Giuseppe: da un lato c'è chi pensa che il 31enne si sia riavvicinato all'attrice solo per strategia, dall'altro c'è chi è disposto a dar credito ai reali sentimenti di Garibaldi.

Un utente ha commentato: "Per me Bea può fare quello che vuole con il collaboratore scolastico. Ma noi sapendo cosa ha fatto e detto contro di lei non voteremo mai per lui". Un altro ha sostenuto che il suo desiderio è solo quello di vedere Garibaldi eliminato dal reality show ad un passo dalla finale: "Spero esca in semifinale".

Un ulteriore telespettatore ha commentato con sarcasmo: "Giuseppe ti piace vincere facile? Sì, ma non con Bea". Un fan della coppia invece spera che fra i due ci sia un ritorno di fiamma: "Scusate ma per me sono loro che non resistono più e appena capiscono che non possono essere ripresi iniziano subito a baciarsi per poi togliersi i microfoni".

Il percorso di Beatrice e Giuseppe

Giuseppe e Beatrice fin dall'inizio del GF hanno dimostrato di avere un certo feeling. Ad un certo punto i due avevano intrapreso una conoscenza, ma Garibaldi ha poi deciso di interromperla per via delle continue discussioni in essere.

Da quel momento è calato il gelo sui due: il concorrente calabrese ha sempre accusato Beatrice di essersi avvicinata a lui per strategia, l'attrice ha più volte risposto evidenziando come Giuseppe si sarebbe fatto influenzare dai giudizi della sua amica Anita Olivieri nonché acerrima "nemica" di Luzzi.

Nell'ultimo periodo però tra i due sembra essere tornato il sereno, il 31enne si è più volte detto pentito di aver interrotto la loro frequentazione.