Zuleyha non riuscirà a perdonare Hakan nonostante la verità confermata da Gungor, secondo le anticipazioni della puntata di Terra Amara in onda domenica 24 marzo. "Ora è troppo tardi", dirà la donna che non vorrà più aver a che fare con Hakan. Quest'ultimo, intanto, si unirà ad Abdulkadir per mettere in atto una vendetta contro Colak e i due soci bruceranno l'autobus della sua nuova ditta di trasporti. Hasmet reagirà molto male all'affronto e prometterà di uccidere Hakan, Keskin e le rispettive famiglie.

La disperazione di Hakan e il tentativo di Gungor

Hakan non riuscirà in alcun modo a convincere Zuleyha della sua buona fede e sarà disperato. Pur di non perdere la donna che ama organizzerà un incontro tra Zuleyha e Gungor, sperando che serva a qualcosa. La signora di Cukurova riceverà un telegramma in cui è scritto che Sadi è ricoverato in gravi condizioni. Correrà a trovare il suo vecchio amico, ma quando arriverà in ospedale vi troverà Gungor, pronta a raccontarle tutta la verità su Hakan.

La donna spiegherà a Zuleyha che il suo fidanzato fa parte dei servizi segreti e quando l'ha conosciuta era coinvolto in un'operazione molto importante, per questo non ha mai potuto rivelarle la sua identità.

Per Zuleyha, tuttavia, non cambierà nulla: "Volevo sapere la verità quando eravamo una coppia, ora è troppo tardi".

La vendetta di Abdulkadir e Hakan contro Colak

Zuleyha sarà così determinata a tenere Hakan fuori dalla sua vita che chiederà a Fikret di sostituirla per non incontrarlo in azienda. Nel frattempo Abdulkadir e Hakan saranno sempre più agguerriti contro Colak, che per motivi diversi sta rovinando le loro vite.

Hakan e il suo socio decideranno di far pagare a Colak la sua arroganza bruciando l'autobus appena comprato per la nuova ditta di trasporti.

Abdulkadir metterà in sicurezza i passeggeri e metterà a loro disposizione altri mezzi, e poi darà fuoco all'autobus. "Dice che butterà me e Zuleyha fuori da Cukurova, vedremo", dirà Hakan soddisfatto.

Gumusoglu dirà all'autista di riferire a Colak che può chiedere spiegazioni dell'accaduto direttamente a lui. Quando Hasmet si accorgerà dell'affronto da parte di Abdulkadir e Hakan andrà su tutte le furie e giurerà di uccidere loro e le rispettive famiglie.

Fikret ha potuto riabbracciare il suo bambino grazie a Hakan

Nelle puntate precedenti Villa Yaman è stata pignorata a causa di debito di nove milioni contratto da Zuleyha per colpa di Betul. Quest'ultima ha nascosto gli avvisi di pagamento per mandare in rovina la sua rivale e farle perdere la villa.

Per Sermin è stato un momento di trionfo, tanto che la donna ha immortalato Zuleyha in difficoltà e non ha esitato a spettegolare sulla moglie del defunto cugino. Nel frattempo Hakan ha fatto arrestare l'uomo che si spacciava per lo zio di Kerem Ali, riportando il bambino tra le braccia di Fikret.