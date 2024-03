"Non c'è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima", con queste affermazioni Cesara Buonamici - in qualità di opinionista del Grande Fratello - ha chiesto a Beatrice Luzzi perché a distanza di mesi continua ad accanirsi nei confronti di Anita Olivieri. Chiamato ad esprimere un suo parere, anche Giuseppe Garibaldi si è dissociato dalle parole di Luzzi.

La reazione di Cesara alle parole di Luzzi

Tra gli argomenti affrontati nella 41^ puntata del GF, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sull'amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

Chiamata in confessionale, Beatrice Luzzi ha rivolto delle critiche piuttosto dure nei confronti di Anita definendola "disumana".

Vedendola in lacrime, Cesara Buonamici ha spezzato una lancia a favore della 26enne e rimproverato Beatrice per i termini utilizzati: "Trovo che Anita sia stata trattata male e non è giusto". E ancora: "Non c'è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima, strega, feroce, perfida, senza cuore. Perdonami, non ti capisco. Perché ti accanisci con Anita? Io veramente non ti capisco". Secondo il punto di vista dell'opinionista, Luzzi essendo la prima finalista dovrebbe evitare giudizi simili nei confronti dei suoi compagni di reality.

Invece su Olivieri dovrebbe essere più accondiscendente visto che ha sempre dimostrato di saperle tenere testa.

La replica di Beatrice

In replica alla stoccata di Buonamici, Beatrice Luzzi ha spiegato di avere utilizzato determinate parole perché le pensa davvero. Inoltre ha ribadito che in passato la stessa Anita ha espresso giudizi al vetriolo nei suoi confronti, tirando in ballo anche la sua vita personale.

Infine ha spiegato di non essersi mai accanita su Olivieri, ma è sempre accaduto l'esatto opposto.

Incalzato da Cesara Buonamici, Giuseppe Garibaldi si è dissociato dalle affermazioni di Luzzi: "Mi sarei dovuto alzare e dire che quelle cose non le penso assolutamente. Anita non è una persona cattiva".

Utenti divisi sull'intervento di Cesara Buonamici

Intanto sui social il giudizio dei telespettatori è risultato essere contrastante sulle affermazioni di Buonamici: da un lato c'è chi crede che abbia ragione, mentre dall'altro c'è chi pensa che Luzzi abbia solo espresso un parere.

Un utente ha chiosato: "Veramente Anita dice di non avere mai offeso Bea? Abbiamo i video". Un altro invece ha condiviso il pensiero dell'opinionista: "Luzzi odia tutte le donne. Non c'è altra spiegazione". L'ex concorrente del GFVip 7 Marco Bellavia invece ha criticato Buonamici: "Cesara abbiamo dimenticato quanto detto da Anita a Bea? Facciamolo vedere".