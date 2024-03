Ridge andrà a bussare alla porta di Brooke nelle prossime puntate Usa di Beautiful. Le anticipazioni annunciano che dopo aver lasciato Taylor all'altare, l'uomo andrà a chiarirsi con la sua ex moglie: "Mi dispiace di averti ferito".

Brooke ascolterà lo sfogo di Ridge, ma gli dirà di aver sofferto troppo e di avere bisogno di rispetto, quindi spiegherà di non poter dimenticare il suo comportamento di Forrester.

La confessione di Ridge a Brooke

Le prossime puntate di Beautiful saranno decisive per il triangolo che vede da anni protagonisti Brooke, Taylor e Ridge.

Quando quest'ultimo apprenderà da Steffy che Thomas aveva chiamato gli assistenti sociali con la voce di Brooke lascerà la cerimonia e si recherà dalla sua ex moglie. Brooke sarà sorpresa di vedere Ridge a casa sua il giorno delle nozze con Taylor e capirà che è successo qualcosa di grave. Forrester spiegherà di aver appena saputo che Thomas aveva organizzato la finta telefonata per farli lasciare e Brooke sarà sconvolta e delusa. La donna chiederà a Ridge perché non avesse parlato apertamente con lei, dimostrando ancora una volta di avere poca fiducia. Lo stilista sarà molto amareggiato per come sono andate le cose e per non essersi accorto del grave disagio che stava vivendo suo figlio. "Tuo figlio ha bisogno di un serio aiuto professionale", dirà Brooke a Ridge che sarà d'accordo con lei.

La rabbia di Brooke e il dispiacere di Ridge

Il chiarimento tra Ridge e Brooke proseguirà e verrà fuori che Taylor sapeva tutto nel momento in cui stava per sposarsi. A questo punto Logan sarà furiosa con la sua rivale, disposta a sposare Ridge pur sapendo che era stato ingannato e a Forrester scenderà una lacrima. "Mi dispiace di averti ferito", dirà Forrester a Brooke che continuerà a chiedergli perché non le avesse parlato: "Mostrami un po' di rispetto".

Ridge chiederà ancora una volta scusa e spiegherà di non sapere cosa fare della sua vita adesso: vorrebbe prendersi un po' di tempo per pensare al suo futuro sentimentale.

Brooke gli ricorderà che lei c'è sempre stata per lui e lo amerà per sempre, ma ora ha bisogno di mettere sé stessa al primo posto. Ridge risponderà che anche lui la amerà per tutta la vita e la saluterà con un abbraccio.

Brooke ha vissuto momenti di profonda disperazione

Nelle puntate precedenti, Brooke ha vissuto il giorno delle nozze di Ridge e Taylor con disperazione. La donna non sapeva perché Forrester l'avesse lasciata all'improvviso e non riusciva a farsene una ragione. La famiglia Logan è stata accanto a Brooke, prima con una visita inaspettata di Stephen e poi con l'arrivo di Hope che pur di non lasciare sua madre da sola è tornata dal suo viaggio di lavoro.

I ricordi hanno preso il sopravvento e Brooke ha trascorso la giornata a ripensare ai momenti vissuti con Ridge, fino a quando proprio lui ha bussato alla sua porta.