Giovedì 21 marzo, sul sito del Grande Fratello è stato pubblicato un video riguardante Giuseppe Garibaldi.

In seguito ad un crollo emotivo, il concorrente si è rifugiato in piscina ma è stato raggiunto da Beatrice Luzzi alla quale ha confessato: "Sono arrabbiato con me, non ce la faccio più". Non è escluso che il 31enne sia in ansia perché non è ancora riuscito ad ottenere un posto da finalista.

Il crollo di Giuseppe

Durante la serata di ieri, i concorrenti del parterre maschile hanno avuto la possibilità di trascorrere una serata in suite.

Una volta rientrati in casa, Giuseppe Garibaldi ha avuto un crollo emotivo rfiugiandosi in piscina, laddove poco dopo l'ha raggiunto Beatrice Luzzi: "Non sto male, ma sono arrabbiato con me stesso.

Non ce la faccio più". La breve conversazione si è interrotta con l'attrice che ha chiesto a Giuseppe di tornare dagli altri compagni di reality: "Sono preoccupata per te. Quando fai così ti stressi, ti comprimi e dopo stai male. Vieni con me, non mi va di lasciarti da solo".

Il crollo del concorrente potrebbe essere dettato dallo stress ad un passo della finale, dall'eliminazione di Anita Olivieri o dal rimorso di non aver portato avanti fin da principio il rapporto con Beatrice.

Il percorso di Garibaldi

Giuseppe Garibaldi ha varcato la porta rossa del GF lo scorso 11 settembre. Fin dall'inizio il concorrente è entrato nelle simpatie dei suoi compagni di reality per i suoi modi di fare da "gentiluomo".

Tra quelli con cui Garibaldi ha legato di più in questi mesi Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Rosy Chin, Letizia Petris e Beatrice Luzzi. In merito a quest'ultima, i due avevano intrapreso una frequentazione ma a causa dei continui litigi hanno presto deciso di chiuderla.

Nelle scorse settimane, Giuseppe è stato costretto ad uscire dal reality show due volte a causa di un malore.

Una volta effettuati tutti gli accertamenti di rito, il concorrente ha deciso di proseguire il gioco.

Il parere di alcuni utenti dal web sul concorrente calabrese

Giuseppe Garibaldi risulta essere un concorrente divisivo: da un lato c'è chi crede che sia uno stratega, dall'altro c'è chi ritiene che abbia sempre agito col cuore.

Un utente ha chiosato: "Falso come pochi", mentre un altro ha ammesso che avrebbe preferito visualizzare sul sito del GF un video con altro focus: "Ma perché mettete questo video e non quello della chiacchierata di sabato nel tugurio?".

"Sogna ragazzo sogna. Tutti pronti per portarti in finale" ha invece chiosato un utente fan del concorrente 31enne.