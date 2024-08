La storia d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi è giunta al capolinea. A darne l'annuncio ufficiale sul proprio account Instagram è stata Greta tramite una storia pubblicata martedì 27 agosto: "Il comunicato lo sto pubblicando a distanza di giorni perché fino all'ultimo ho sperato non fosse così".

Le parole di Rossetti: 'Tutto stava andando perfettamente'

Martedì 27 agosto, tra le storie di Instagram, Greta Rossetti ha dunque comunicato la fine della relazione con Sergio D'Ottavi: "Mi ritrovo a scrivere il comunicato alle 5 del mattino con il rammarico che tutto stava andando perfettamente.

Le cose nella vita cambiano velocemente e non si può fare altro che accettarle. Per il rispetto che per me è stata questa relazione non rivelerò i motivi, non credete a tutto quello che leggete".

"Non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva, ma stavamo costruendo qualcosa d'importante insieme" ha scritto ancora Greta con un certo rammarico: "Non vi nego che il comunicato lo sto pubblicando a distanza di giorni perché fino all'ultimo ho sperato che non fosse così".

I motivi della possibile rottura

A differenza della 25enne, Sergio D'Ottavi non ha proferito alcuna parola sulla fine della relazione.

Tuttavia la crisi potrebbe essere scaturita da una foto che ha iniziato a circolare nei giorni scorsi sul web, in cui Sergio è stato immortalato in discoteca a fianco ad una ragazza che indossava i suoi occhiali da sole.

In quell'occasione Greta nel rispondere al commento di un utente aveva risposto: "Quando capisci che l'altra persona preferisce viaggiare da solo e andare in discoteca con gli amici, non c'è più spazio per te".

Al riguardo si era esposto anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram aveva riferito come D'Ottavi si trovasse a Bali in compagnia dei suoi amici.

Sergio e Greta: come si sono conosciuti

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello.

Lei era entrata come ex fidanzata di Mirko Brunetti, ma quando quest'ultimo ha deciso di tornare a dare una chance alla sua fidanzata storica Perla Vatiero, Greta ha deciso di voltare pagina e intraprendere una frequentazione con Sergio.

Quest'ultimo, sotto i riflettori, si era reso protagonista di una corte serrata nei confronti dell'ex tentatrice di Temptation Island e una volta fuori ha deciso di proseguire col rapporto.

Per un po' le cose sono andate bene, dopo c'è stata una piccola crisi che sembrava rientrata. Adesso la rottura che appare definitiva.