Jimena si colpirà alla testa di proposito per evitare che Manuel parta nella puntata de La Promessa prevista per lunedì 1° aprile. Per il pomeriggio della Pasquetta ci sarà un appuntamento più lungo con la soap spagnola che andrà in onda dalle 14:10 alle 16:40. Le anticipazioni raccontano che tutti accorreranno in aiuto di Jimena, che perderà i sensi e al suo risveglio dirà di non ricordare nulla. Jana curerà la sua ferita, ma si renderà subito conto che non è nulla di grave e che sta mentendo ancora una volta. Pia otterrà il permesso dal Alfonso per condividere la sua camera con Gregorio.

Petra, invece, potrà andare a trovare Cruz alla clinica. Martina farà credere al marchese che Beatriz ha dei problemi mentali e la farà allontanare dal palazzo.

L'ennesima rinuncia di Manuel per la moglie

Manuel continuerà a essere in balia dei capricci della moglie, che approfittando della sua finta gravidanza riuscirà a tenerlo in pugno. Quando Jimena scoprirà che il marchesino ha l'opportunità di partecipare alla gara di aviazione Herzog Staackman, arriverà a farsi del male pur di trattenerlo. Jimena si colpirà alla testa talmente forte che perderà i sensi. Tutti accorreranno in suo aiuto e Jana si occuperà della sua ferita, appurando che non si tratta di nulla di grave. Al suo risveglio Jimena dirà di non ricordare niente dell'accaduto e Manuel sarà molto preoccupato per lei.

Jana proverà a mettere in guardia il marchesino, dicendogli che la moglie ha finto di nuovo di stare male per manipolarlo, ma lui non vorrà saperne e rifiuterà di partecipare alla gara.

La vittoria di Martina e la promessa di vendetta di Beatriz

Ci saranno novità anche per Pia, che otterrà da Alonso il permesso di condividere la camera con il marito Gregorio.

La donna, tuttavia, si pentirà presto della richiesta perché si renderà conto che l'uomo russa disturbando il suo riposo. Martina penserà di passare all'attacco e riuscirà a convincere lo zio Alonso del fatto che Beatriz sia una squilibrata e che inventi delle cose mai accadute. La ragazza riuscirà nel suo intento, perché Beatriz sarà costretta a lasciare la tenuta, anche se giurerà di vendicarsi molto presto di lei.

Infine Petra potrà finalmente andare a trovare la sua amata signora Cruz in clinica.

Cruz si trova in clinica secondo i piani di Elisa e Lorenzo

Cruz è stata internata in una clinica psichiatrica a causa del piano della perfida baronessa Elisa e del cognato Lorenzo. I due hanno mandato Cruz all'esasperazione con le loro provocazioni, tanto che la marchesa ha tentato di strangolare la baronessa. Dopo l'accaduto Elisa ha ricattato Alonso, minacciando di denunciare la moglie e far scoppiare uno scandalo. Il marchese è stato costretto a far ricoverare la moglie in clinica come richiesto da Elisa per evitare di farla finire in prigione.