Prosegue l'appuntamento con La promessa su Canale 5 e le anticipazioni annunciano ancora numerosi colpi di scena per i protagonisti.

Il matrimonio tra Manuel e Jimena proseguirà nella menzogna, ma il marchesino sembrerà dare credito a sua moglie anche quando fingerà una gravidanza. Gli avvertimenti di Jana non serviranno a nulla e Jimena arriverà a sbattere appositamente la testa su uno stipite pur di attirare l'attenzione di suo marito. Jana, nel frattempo, deciderà di dire a Curro che sono fratelli e questo cambierà le loro vite.

Anticipazioni La Promessa: Manuel in balia dei capricci di Jimena

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Manuel e Jimena giungeranno all'altare. Il marchesino porterà avanti il suo matrimonio nonostante il forte sentimento che nutre per Jana e la malvagità di sua moglie che gli ha mentito per mesi sul suo passato. Manuel sembrerà anche non voler sentire gli avvertimenti che arriveranno da Jana quando sua moglie fingerà di essere incinta. Jimena, infatti, pur di tenere stretto a sé suo marito, dirà di aspettare un figlio da lui. La cameriera capirà subito che la donna sta fingendo i sintomi della gravidanza e ne parlerà con Manuel, ma questo non farà altro che scatenare un forte litigio tra loro.

La cattiveria di Jimena non si fermerà qui, perché la donna dimostrerà di essere disposta a tutto pur di legare Manuel ancora di più a sé.

Anticipazioni prossime puntate: Jana metterà in guardia Manuel

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro dei riflettori il complicato matrimonio di Manuel e Jimena. La donna non sarà affatto soddisfatta di essere arrivata all'altare e farà di tutto per tenere suo marito legato a sé, impedendogli di coltivare le se passioni.

Dopo aver finto i sintomi di una gravidanza, Jimena non si fermerà e quando vedrà che Manuel è in procinto di partire per una gara di volo si ingegnerà ancora. Jimena sbatterà la testa contro lo stipite di una porta, procurandosi appositamente delle ferite per far preoccupare Manuel e distoglierlo dall'idea di partire. Jana si prenderà cura di Jimena e non ci metterà molto a capire che il suo non è stato affatto un incidente.

Curro apprenderà di essere il fratello di Jana

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che per Jana ci sarà un periodo di forti cambiamenti. Oltre a sopportare i capricci e gli inganni di Jimena, infatti, la cameriera porterà avanti la sua missione per arrivare alla verità sulla sua famiglia. Jana aiuterà Curro ad affrontare Lorenzo e il loro legame diventerà sempre più forte, tanto che la cameriera deciderà di essere sincera fino in fondo con il ragazzo. Jana rivelerà a Curro che sono entrambi figli di Dolores, una cameriera che lavorava al palazzo molti anni fa e che è stata uccisa barbaramente da un potente. Quando Curro apprenderà che lui e Jana sono fratelli tutto cambierà e i due saranno più uniti che mai alla ricerca della verità.